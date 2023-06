Offre explosive sur Carrefour : PlayStation 5 + God of War : Ragnarok à un prix stupéfiant ! Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour craquer !

Attention, voilà une offre qui secoue le monde du jeu vidéo sur internet ! Depuis sa publication il y a seulement deux jours, elle a suscité un véritable engouement. L’objet de toutes ces convoitises ? Un pack comprenant la console PlayStation 5 et le très attendu God of War : Ragnarok, le tout proposé avec une réduction impressionnante de 19% !

Cette proposition incroyable vient de chez Carrefour : en plus de proposer ce pack à un prix réduit, un bon d’achat de 50€ est offert. Et l’affaire est encore plus belle : ce bon d’achat sera envoyé sous forme de code promotionnel par email le 11 juillet 2023 et sera valable jusqu’au 20 août 2023.

Cerise sur le gâteau : l’offre est également disponible en Drive dans une sélection de points de vente. Certains d’entre eux proposent une offre “5€ par tranche de 50€”. Autrement dit, pour chaque tranche de 50€ dépensée, une réduction de 5€ supplémentaire est offerte.

Ne tardez pas ! Cette offre exceptionnelle est limitée dans le temps et prendra fin le 20 juin 2023.

C’est une chance unique de mettre la main sur la console de jeu la plus désirée de l’année, ainsi que sur l’un des titres les plus anticipés, et ce, à un prix défiant toute concurrence. Alors, pourquoi résister ?

Pour plus d’informations sur cette offre phénoménale, rendez-vous sur le site de Carrefour.

Alors, êtes-vous prêt à saisir cette offre du siècle ? Ne tardez pas, elle ne restera pas longtemps !

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l'innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.