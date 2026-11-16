LEGO Star Wars : le village des Ewoks pourrait enfin revenir en 2027

Treize ans après le grand village des Ewoks de 2013, la rumeur d’un nouveau LEGO Star Wars consacré à Endor refait surface. Brick Fanatics rapporte une piste de BrickTap qui situe sa sortie en août 2027. LEGO n’a encore annoncé ni le set, ni son prix en France.

Le village de 2013 donne une idée de ce que les fans attendent

Le village Ewok 10236 comptait 1 990 pièces. Il recréait les habitations dans les arbres du Retour du Jedi, avec des passerelles, des pièges, des catapultes et un trône qui s’élève. La construction permettait aussi bien de mettre en scène les personnages que d’exposer le village avec ses différents niveaux.

Le village des Ewoks 10236 commercialisé en 2013. Le set évoqué pour 2027 reste à confirmer. Photo : LEGO, via Brick Fanatics.

La boîte réunissait notamment Wicket, Teebo, le chef Chirpa et Logray, ainsi que Leia, Han Solo et plusieurs soldats. La composition du futur set serait donc aussi importante que le nombre d’arbres : un village plus compact pourrait garder des passerelles et plusieurs scènes, tandis qu’une sélection différente de personnages changerait son intérêt pour les collectionneurs.

Ce qui manque encore pour juger la rumeur

La piste de 2027 s’inscrit dans l’année du cinquantenaire du premier film Star Wars. Elle ne dit pas encore quelle place ce village occuperait dans la gamme. Brick Fanatics évoque un modèle orienté vers le jeu comme une possibilité. La référence, le nombre de pièces et les figurines restent inconnus. Il est également trop tôt pour attendre le retour d’une version précise de Leia ou d’un Ewok.

Le signal à surveiller sera une fiche officielle qui précise ce que la boîte contient et quand elle arrive en France. D’ici là, le 10236 reste le seul village que ces photos permettent d’examiner en détail.