LEGO Sagrada Família : le set de 12 060 pièces reproduit les étapes du vrai chantier

Disponible à 749,99 € sur LEGO France, le set de 12 060 pièces reprend l’ordre du chantier de la basilique de Barcelone.

La Sagrada Família arrive sur les étagères avec une idée assez rare pour une maquette : les étapes de montage s’inspirent de l’ordre du chantier réel. Le set LEGO Architecture 21065, commercialisé depuis le 1er novembre, totalise 12 060 pièces. La boutique française l’affiche disponible à 749,99 € lors de notre consultation.

Retrouver le chantier à l’échelle d’une maquette

Le lien avec la basilique dépasse sa silhouette. LEGO explique avoir organisé la construction en suivant les étapes du monument de Barcelone. Le projet a été dévoilé en juin 2026, année du centenaire de la mort d’Antoni Gaudí. Cette chronologie donne un fil conducteur à l’assemblage : on peut observer comment la maquette prend forme au lieu de découvrir toutes ses tours d’un coup. Voir la présentation du projet par LEGO.

Les éléments avec effet vitrail font partie des détails prévus sur le modèle final. Les instructions numériques de LEGO Builder permettent aussi de faire pivoter la maquette en 3D, ce qui peut aider à repérer une pièce sur des façades chargées.

Mesurez l’étagère avant le nombre de pièces

Le modèle assemblé mesure environ 62 cm de haut, 47 cm de large et 39 cm de profondeur. La profondeur est le détail à regarder si vous pensez l’exposer dans une bibliothèque. Une niche qui offre tout juste la hauteur nécessaire peut quand même être trop peu profonde pour le socle.

Prévoyez également une surface où laisser le montage en cours si vous comptez l’étaler sur plusieurs séances. À ce prix et à cette échelle, la place disponible est une question aussi concrète que le choix du monument. Vérifier les dimensions et la disponibilité sur LEGO France.

Photos used with permission. ©2025 The LEGO Group. Visuel de presse LEGO.