LEGO réserve deux jours d’offres à ses membres avant le Black Friday

LEGO organisera son week-end Insiders les samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026 en France. L’inscription au programme est gratuite. La marque annonce des offres réservées aux membres et des cadeaux pour certains achats éligibles. Elle n’a pas encore détaillé, sur sa page française, les sets concernés, les seuils d’achat ni la liste des cadeaux.

Deux jours pour profiter des offres avant le Black Friday

LEGO distingue ce rendez-vous du Black Friday. Les dates et conditions générales du week-end Insiders en France permettent déjà de préparer son compte, en attendant le détail des offres. Si vous avez en tête un coffret précis, faites une liste avec sa référence et son prix actuel. Vous pourrez ainsi comparer le même set le week-end venu et vérifier qu’un éventuel cadeau s’ajoute bien à votre panier.

Le programme Insiders est l’ancien programme VIP de LEGO. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avant de remplir le panier et vérifiez que votre solde de points s’affiche. En boutique, vérifiez les conditions de l’offre auprès du magasin avant d’acheter. LEGO annonce des avantages réservés aux membres, mais les modalités peuvent dépendre du canal de vente.

Points, réduction et cadeau : trois choses à vérifier dans le panier

Les points Insiders gagnés lors d’un achat peuvent servir à obtenir une remise sur une commande ultérieure. LEGO indique qu’un achat sur son site rapporte normalement au moins l’équivalent de 5 % en points utilisables pour de futures remises. Par exemple, sur un achat éligible de 100 €, cela représente au moins l’équivalent de 5 € en points, selon les conditions du programme. Ces points ne correspondent pas à une baisse de 5 € du prix à payer ce jour-là.

Si vous avez déjà des points, LEGO confirme que vous pouvez les utiliser pendant le week-end. Pour un cadeau, regardez le montant minimum et les références admissibles lorsqu’ils seront affichés. Un seuil peut s’appliquer uniquement à certains sets ou à un thème. C’est ce qui distinguait, par exemple, les précédentes offres Batman et Ariel, dont les 40 € d’achats devaient être dépensés dans l’univers correspondant.

Ce qui reste à vérifier les 21 et 22 novembre

Avant de payer, comparez le prix final à celui que vous aviez relevé, vérifiez que le cadeau apparaît dans le panier et regardez si la remise et les points peuvent se cumuler. Si votre coffret reste au même prix et que le cadeau ne vous intéresse pas, l’intérêt du week-end dépendra des autres avantages effectivement annoncés pour ce set en France.