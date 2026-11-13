LEGO recrée le duel entre Anakin et Obi-Wan au-dessus de la lave

LEGO a dévoilé une version du duel entre Anakin et Obi-Wan sur Mustafar. La boîte 75470 reprend la scène de La Revanche des Sith avec un décor de lave, deux plateformes et les deux personnages. Le fabricant annonce une sortie le 1er janvier 2027 et un prix de 39,99 €.

Ce que contiennent les 372 pièces

Le décor donne aux deux Jedi un endroit où s’affronter. LEGO a choisi de représenter le relief volcanique avec des briques et d’y ajouter les plateformes qui permettent de rejouer le duel. Des engrenages de chaque côté font pivoter les plateformes pour rapprocher les figurines. Le modèle fini mesure environ 21 cm de large, 12 cm de profondeur et 8 cm de haut. Ces dimensions donnent une idée de la place à prévoir si vous voulez le présenter sur une étagère.

Pourquoi Han Solo se retrouve dans cette boîte

Anakin et Obi-Wan appartiennent à la scène. La troisième figurine, une version de Han Solo inspirée de dessins préparatoires, fait partie de la collection du cinquantième anniversaire. La présentation de LEGO montre également le duel de Bespin. Celui-ci reproduit la confrontation entre Luke et Dark Vador et constitue une boîte séparée. Si vous cherchez précisément le décor volcanique de Mustafar, retenez la référence 75470.

Visuel officiel LEGO.