Le set 11388 est disponible à 499,99 € sur la boutique française. Un bateau-taxi accompagne son lancement sous conditions et dans la limite des stocks.

LEGO ouvre son quartier vénitien à tous : 5 682 pièces et un bateau offert sous conditions

Venise arrive sur l’étagère, avec ses canaux et sa circulation sur l’eau. Le quartier vénitien LEGO Icons 11388 est ouvert à tous depuis le 4 novembre. La boutique française l’affiche à 499,99 euros, avec un bateau-taxi proposé en cadeau sous conditions.

La fiche officielle française indiquait le set disponible lors de notre consultation, avec un bouton d’ajout au panier. Ce constat en ligne ne garantit pas le stock de chaque boutique physique ni un délai d’expédition particulier.

Un quartier à réorganiser, pas une façade unique

Le modèle compte 5 682 pièces et 17 figurines. LEGO associe un canal, une gondole, un pont, une villa et un atelier de souffleur de verre. Les sections peuvent être séparées puis réarrangées ; les toits et planchers se retirent pour accéder aux intérieurs.

Cette modularité compte pour l’exposition. On n’installe pas forcément la même composition dans une bibliothèque peu profonde et sur une grande table. Pouvoir déplacer les sections laisse davantage de liberté qu’un décor construit d’un seul bloc.

L’ensemble mise aussi sur les personnages pour donner une échelle et une activité à la rue. Pour un collectionneur, le choix porte donc autant sur l’espace disponible et l’intérêt pour cette scène urbaine que sur le nombre de pièces.

Le bateau-taxi est lié à cet achat précis

Les conditions françaises de l’offre prévoient un cadeau dans la limite des stocks disponibles. L’achat doit inclure le quartier vénitien 11388 pour recevoir le Bateau-taxi vénitien 40898.

Il est limité à un exemplaire par foyer et ne s’applique pas rétroactivement aux achats précédents. Ce n’est donc ni un bateau offert avec n’importe quelle commande ni une baisse de 29,99 euros du prix du quartier : ce montant correspond à la valeur commerciale indicative du cadeau.

Au moment de valider une commande, c’est bien l’apparition du cadeau dans le panier qu’il faut contrôler. L’offre peut disparaître si les stocks du cadeau sont épuisés.

Photos used with permission. ©2025 The LEGO Group. Source : LEGO Group.