LEGO offre Batman ou Ariel dès 40 € : quels achats comptent jusqu’à ce soir ?

Il faut atteindre 40 € dans le bon univers LEGO pour recevoir l’un des deux cadeaux proposés en France jusqu’au 15 novembre 2026. La figurine Batman rétro est liée aux achats DC ou Batman. Le petit set d’Ariel et Polochon demande 40 € de produits Disney et un compte LEGO Insiders. Dans les deux cas, le cadeau dépend du stock restant.

Le seuil de 40 € s’applique à chaque univers

Pour recevoir Batman version jeu vidéo rétro (30762), les achats retenus doivent relever de DC ou Batman. Pour La fête d’anniversaire d’Ariel avec Polochon (30720), seuls les produits du thème Disney comptent. Cette seconde opération est réservée aux membres LEGO Insiders.

Batman rétro (30762) · LEGO Ariel et Polochon (30720) · LEGO

Prenons un panier de 45 € avec 30 € de sets Batman et 15 € de sets Disney. Il dépasse 40 € au total, mais reste sous le seuil dans chacun des univers. À l’inverse, un panier composé de 40 € de sets Disney atteint le seuil d’Ariel pour un membre connecté à son compte LEGO Insiders, sous réserve de stock.

Où vérifier si le cadeau est encore disponible

Les conditions des offres LEGO France couvrent les commandes sur LEGO.com, les commandes par téléphone et les LEGO Stores participants. Les boutiques franchisées, les parcs LEGOLAND et les LEGOLAND Discovery Centres sont exclus. En ligne, vérifiez que la bonne référence gratuite apparaît dans le panier avant de payer. En magasin, demandez si elle est toujours en stock avant de passer en caisse.

Chaque offre est limitée à un exemplaire par foyer. LEGO évalue chacun des deux cadeaux à 3,99 €. Un achat déjà réglé ne donne pas droit à une attribution ultérieure. En cas de retour des produits qui déclenchaient l’offre, LEGO demande aussi le retour du cadeau.

Les points doublés sur Bob l’éponge suivent une autre règle

LEGO double également les points Insiders jusqu’au 15 novembre pour le set Bob l’éponge : Bikini Bottom (11386). Cette offre porte sur cette référence précise et concerne des points à utiliser lors de futurs achats. Pour une commande en ligne ou par téléphone, LEGO prévoit leur ajout dans les 24 heures suivant l’expédition et l’encaissement du paiement.