Deux petites pièces à l’intérieur du monstre rendent hommage à Matt Esposito, le fan à l’origine du projet. Un détail expliqué dans les coulisses du set.

LEGO a caché le créateur de son Godzilla à l’intérieur de sa tête

Le plus discret des personnages du nouveau LEGO Godzilla n’est pas posé à ses pieds. Il est dans sa tête. Deux petites pièces colorées représentent Matt Esposito, le fan dont le projet est devenu le set officiel 21375.

Ce clin d’œil est détaillé le 4 novembre par Brick Fanatics, à partir des explications de l’équipe de conception et du créateur. Il se découvre en retirant la partie supérieure de la tête du monstre.

Le cerveau de Godzilla devient un hommage au fan

L’idée joue sur une expression simple : placer celui qui a imaginé le projet dans le « cerveau » du modèle. Jordan David Scott, responsable créatif chez LEGO, explique que le concepteur Markus Rollbühler a proposé cette représentation miniature. Matt Esposito a participé au choix et décrit lui-même ce détail comme une façon amusante de laisser une trace dans le produit.

Il ne faut pas chercher une minifigurine complète ou un personnage supplémentaire à installer dans le décor. L’hommage est volontairement réduit à deux pièces de 1 × 1, cachées dans la construction.

C’est la transformation d’une idée de fan en produit officiel qui lui donne son sens. Le modèle visible appartient à l’univers de Godzilla ; ce détail intérieur rappelle aussi la personne qui a porté le projet jusqu’à la sélection LEGO Ideas.

Un détail de montage plutôt qu’un accessoire de plus

Les coulisses officielles consacrées au set donnent un autre regard sur une boîte habituellement résumée par son prix, sa taille ou son nombre de pièces. Une fois exposé, le monstre ne révèle pas spontanément tout ce que ses concepteurs ont glissé à l’intérieur.

Ce type d’hommage intéressera surtout ceux qui aiment suivre la construction autant que son résultat final. Il ne change pas les fonctions annoncées du set et ne constitue pas une nouvelle édition à acheter.

Godzilla 21375 doit sortir le 27 novembre. Pour les futurs propriétaires, ce petit secret offre surtout une raison de regarder la tête avant de refermer le montage : le créateur y restera caché derrière les écailles.

Photos used with permission. ©2025 The LEGO Group. Source : LEGO Group.