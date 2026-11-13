LEGO Fortnite transforme une banane en robot de 1 103 pièces

Peely a troqué sa peau de banane contre un corps de robot. Le P-1000, un costume apparu dans Fortnite pendant la saison X, devient un modèle LEGO de 1 103 pièces. Les premières photos détaillées montrent le personnage derrière son dôme transparent. LEGO confirme la référence 77084, l’âge conseillé de 14 ans et plus et l’année 2027 sur sa fiche de notice.

Une banane derrière le dôme et sa version miniature au pied du robot

Peely dépasse au sommet d’un châssis jaune et gris, avec des jambes et des bras mécaniques. Le robot est fixé à un socle noir qui porte son nom. Une petite figurine en costume P-1000 l’accompagne. Les visuels de présentation donnent environ 36 cm de haut et 16 cm de large. Pour une vitrine, mesurez d’abord la hauteur entre vos étagères.

Si vous possédez déjà Peely Bone, le changement tient à la silhouette. Cette première version montrait le squelette de la banane. Le P-1000 s’apparente davantage à KIT, le chat de Fortnite installé aux commandes d’un robot, tout en gardant la tête et la couleur de Peely au premier plan.

Le deuxième set cache un restaurant dans un taco

Les images de présentation montrent aussi Guaco’s Tacos (77088), un ensemble de 193 pièces. Un côté du taco s’ouvre pour dévoiler une petite scène inspirée du restaurant du jeu. Les emballages annoncent aussi des bonus dans Fortnite, une tenue et une emote pour le robot, une emote pour le taco. Les conditions de déblocage restent à vérifier.

Quand pourra-t-on les acheter en France ?

Le 1er janvier 2027 est avancé pour la distribution. Les premiers tarifs européens rapportés sont de 89,99 € pour le robot et 19,99 € pour le taco. La date et les prix français restent à confirmer. Les références 77084 et 77088 permettront de retrouver les deux boîtes dès leur mise en ligne.