LEGO Dragon Ball : Shenron arrive pour tous, mais la boutique française annonce 60 jours d’attente

Le set Shenron et Goku ouvre sa vente générale ce 4 novembre à 139,99 €. En France, LEGO accepte les commandes avec un délai d’expédition de 60 jours.

Le premier set LEGO Dragon Ball n’est plus réservé à l’accès anticipé des membres Insiders. Shenron et Goku, référence 11390, ouvre sa vente générale ce 4 novembre. Mais sur la boutique française, ouverture des commandes ne signifie déjà plus expédition immédiate : la fiche affiche un réassort avec un envoi annoncé dans 60 jours.

Le tarif officiel reste de 139,99 €. Ce délai, relevé sur la page française du produit, est celui affiché au moment de notre consultation ; il peut évoluer avec les stocks. Pour un cadeau à une date précise, c’est une information plus déterminante que la seule mention de la sortie.

Shenron s’élève au-dessus des sept Dragon Balls

La construction reprend le dragon invoqué dans la série originale, avec Goku enfant sur son nuage Kintoun. Le personnage peut être détaché et repositionné. Le choix de cette scène donne au modèle un rôle d’exposition : le corps de Shenron forme la silhouette centrale, tandis que les sept Dragon Balls occupent sa base.

Caractéristique LEGO Icons 11390 Pièces 1 764 Dimensions annoncées 32 cm de haut, 24 cm de long et 26 cm de large Âge indiqué 18 ans et plus Prix officiel en France 139,99 €

Ces dimensions demandent davantage de profondeur qu’un simple alignement de figurines sur une étagère. Le nombre de pièces ne dit pas, à lui seul, combien de soirées prendra le montage ; LEGO propose des instructions numériques en 3D dans son application Builder pour suivre les étapes.

La sortie de novembre était annoncée depuis septembre

Le partenariat avec Toei Animation a été présenté en septembre, avec un accès Insiders fixé au 1er novembre. Le fait nouveau aujourd’hui est donc la vente ouverte à tous, et son état réel en France. LEGO a aussi annoncé d’autres sets Dragon Ball pour 2027, sans détailler ici leurs références.

Le délai affiché ne suffit pas à établir une édition limitée ni un nombre d’exemplaires vendus. Il indique surtout qu’une commande passée maintenant sur la boutique française ne partira pas immédiatement.

Image : © LEGO Group / Toei Animation, visuel officiel du set.