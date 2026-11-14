LEGO Avengers : cette Sentinelle de 846 pièces peut recevoir un troisième bras

La Sentinelle du LEGO Marvel Avengers : Doomsday peut changer de silhouette après le montage. Le set 76348 contient de quoi lui ajouter un troisième bras et remplacer sa tête. Une fois assemblé, le robot mesure plus de 25 cm de haut et domine les six figurines qui l’entourent.

Un troisième bras pour changer la scène

Le robot est articulé et peut se fixer à la base qui sert de décor. Cette base est particulièrement utile si vous voulez reproduire une pose de combat avec plusieurs figurines autour de lui. Les tiges transparentes permettent de placer certains personnages en hauteur, en plein saut ou en train de voler.

Le bras supplémentaire et la seconde tête servent à représenter les mutations de la Sentinelle. Vous pouvez monter le robot avec sa silhouette classique, puis changer ces éléments pour lui donner une autre allure. Pour une exposition, c’est le détail qui distingue cette boîte d’une scène Marvel figée : le même décor permet de présenter plusieurs versions du robot.

Six personnages Marvel autour du robot

La boîte réunit Docteur Doom, Magnéto, Thor, Diablo, Mystique et Mr Fantastique. La Sentinelle constitue une septième présence dans la scène, mais elle s’assemble en briques et ne compte pas parmi les six minifigurines.

Les personnages viennent de plusieurs équipes de l’univers Marvel. Magnéto, Diablo et Mystique donnent au décor sa dimension X-Men, tandis que Thor, Mr Fantastique et Docteur Doom élargissent l’affrontement. Si vous voulez exposer le robot seul, les figurines restent utilisables dans d’autres décors.

Le prix en France et la place à prévoir

Le set compte 846 pièces et LEGO l’affiche à 99,99 € en France au moment de la rédaction. Il est prévu pour les constructeurs à partir de 9 ans. Les instructions de montage du set 76348 permettent de voir comment le décor et le robot s’assemblent avant de choisir une place pour l’exposer.

Pour une étagère, prévoyez une marge au-dessus des 25 cm du robot et autour du socle. Les figurines suspendues occupent une partie de cet espace quand vous les disposez à différentes hauteurs. Si votre étagère est basse, une pose plus compacte gardera la Sentinelle et ses accessoires visibles.