Le pire patch de l’histoire des jeux vidéo” : les fans de Diablo 4 sont furieux et bombardent de critiques

Choc monumental dans le monde des gamers ! La dernière mise à jour de Diablo 4 a provoqué un tollé sans précédent parmi la communauté de joueurs. L’opération préparatoire du premier tournoi saisonnier de Sanctuary a déclenché une vague d’indignation parmi les fans. Considérée comme l’exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire en termes de changement d’équilibre de gameplay en raison d’événements saisonniers, cette mise à jour a attisé la colère des adeptes du jeu.

Un nouveau départ controversé pour le premier tournoi saisonnier

Le premier tournoi de Diablo 4 approche à grands pas. C’est une occasion parfaite pour des millions de joueurs de retourner à Sanctuary, de créer un nouveau personnage et de découvrir de nouvelles mécaniques de jeu temporaires. Cependant, cette mise à jour suscite la colère des vétérans aguerris. Selon eux, l’équilibre du gameplay est complètement bouleversé, impactant leurs personnages préférés et le serveur universel.

Les vétérans dénoncent une mise à jour affaiblissante

Les joueurs expérimentés affirment que la mise à jour de Diablo 4 diminue la puissance des joueurs pour les préparer à la première saison. En examinant la liste des changements apportés par la mise à jour 1.1.0, les joueurs peuvent observer non seulement de nombreuses corrections, mais aussi des modifications ayant un impact négatif significatif sur la force de leurs champions. Les nerfs sont vraiment nombreux. Ils vont de l’augmentation des points de vie des monstres lors des combats en coopération à la réduction des modificateurs d’attributs pour les armes, en passant par la diminution des dommages infligés par les coups critiques.

Et voici un bon résumé du patch de la saison 1 de Diablo 4 #DiabloIV #blizzar pic.twitter.com/dJUj52SVxm — K-Rim – “Le Débatoz” 🤟✌️ (@psg_350z) July 20, 2023

Une stratégie de Blizzard critiquée

Blizzard a choisi de transférer les modificateurs de dégâts positifs des compétences générales, des vulnérabilités et des critiques à des effets plus nuancés tels que le gel, l’obscurité, le saignement ou les pièges. Parallèlement, la résistance des personnages a été réduite, rendant les héros plus vulnérables aux attaques. Les développeurs semblent vouloir encourager les joueurs à créer des builds plus diversifiés, mais l’effet ressenti est évident : les personnages des joueurs de Diablo 4 deviennent beaucoup plus faibles, tandis que les adversaires sont renforcés.

Des personnages affaiblis, des adversaires renforcés

Les joueurs seront moins résistants et infligeront moins de dégâts. Ils gagneront plus lentement de l’expérience, ce qui affectera particulièrement ceux qui souhaitent continuer à développer leurs personnages universels, plutôt que de se concentrer sur de nouveaux héros saisonniers et temporaires. Selon eux, Blizzard dégoûte les fans de Diablo 4, sans pouvoir aborder de manière professionnelle l’équilibre de la difficulté.

Un modèle d’échec pour le développement de jeu

Les fans du jeu reprochent aux développeurs de ne pas créer de nouveaux défis plus difficiles en vue des saisons. Au lieu de cela, ils ralentissent et affaiblissent les champions universels de Sanctuary, auxquels les joueurs se sont habitués depuis le lancement et auxquels ils ont consacré des dizaines, voire des centaines d’heures. Selon les critiques, c’est un exemple parfait de la manière dont il ne faut pas développer un jeu en tant que service.

Impact de la nouvelle mécanique saisonnière

Avec la nouvelle saison et sa mécanique temporaire d’artefacts incroyablement puissants, tout Sanctuary et tout Diablo 4 en subissent les conséquences. Les joueurs considèrent cela comme un raccourci. Blizzard est accusé de gâcher des builds qui ont pris des dizaines d’heures à réaliser, afin que les nouveaux personnages de la saison puissent se sentir puissants d’une part, mais que les joueurs de la saison ne progressent pas trop rapidement d’autre part.

Une prise de conscience chez Blizzard?

Blizzard a noté la critique et promet de répondre bientôt aux accusations des joueurs. Ce vendredi, les producteurs de Diablo 4 publieront un autre matériel de développement, expliquant les changements effectués. Il est possible que les développeurs reviennent sur les changements les plus controversés, mais pour l’instant, la question reste ouverte et aucune déclaration contraignante n’a été faite.

Une chute drastique des notes du jeu

En attendant, les joueurs inondent Diablo 4 de mauvaises notes sur les agrégateurs de critiques. Sur Metacritic, la note des utilisateurs est tombée en dessous de 3 sur une échelle de 10. La grande majorité des derniers commentaires négatifs se rapportent précisément aux changements annoncés avec la mise à jour 1.1.0 et la première saison.