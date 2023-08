GTA6 bientôt sur nos écrans ? Take-Two nous donne des indices !

Vous vous demandez quand GTA6 sera lancé ? Take-Two Interactive pourrait bien avoir donné quelques indices, et il semble que l’attente ne sera plus très longue. Plongeons dans les détails.

Take-Two et ses chiffres de vente

La nuit dernière, Take-Two a dévoilé les chiffres de vente de ses grands jeux. Cependant, la firme est restée silencieuse sur la date de sortie du tant attendu GTA6. Néanmoins, un indice fort a été laissé, qui pourrait bien nous orienter sur la période de lancement du jeu.

Projection financière et anticipation

Take-Two a admis que la croissance de ses ventes de jeux pour l’année fiscale en cours n’a pas été aussi importante que prévu. Cependant, elle s’attend à une croissance majeure pour l’année fiscale 2025. Lors de la conférence sur les résultats financiers de 2024 (via VentureBeat), la société a révélé ses bénéfices pour le deuxième trimestre, qui s’est terminé le 31 juin. Dans cette annonce, la société a mentionné se préparer pour un “tournant crucial” en termes de revenus pour l’année fiscale à venir. Le communiqué précise :

“Nous positionnons nos activités à un tournant crucial pour l’année fiscale 2025, où nous prévoyons d’atteindre de nouveaux niveaux records de performance opérationnelle.”

Un tel changement, qui romprait avec la tendance habituelle des revenus de la société ces dernières années, suggère l’introduction d’un jeu majeur et unique. Et cela nous amène directement à GTA6, dont l’existence et le développement ont déjà été confirmés il y a longtemps.

Fenêtre de sortie probable de GTA6

Si Take-Two respecte ses prévisions, on peut s’attendre à ce que le jeu GTA6 soit lancé entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. Cette période correspond aux prévisions des analystes et observateurs du secteur. De plus, cela pourrait être un signe que la première révélation du jeu aura lieu avant la fin de cette année.

Il est à noter que Rockstar, la filiale de Take-Two, a pour habitude de lancer ses jeux entre septembre et novembre. Cette période coïncide avec la saison des vacances et des fêtes de fin d’année en Occident, généralement propice à de fortes ventes.

Qu’attendre ensuite ?

Si ces prévisions basées sur les indices du développeur sont correctes, il pourrait ne nous rester qu’une année avant le lancement de GTA6. Il semble donc que le moment soit venu pour Rockstar de commencer à révéler les premiers détails du jeu.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant GTA6. Tout ce que nous savons, c’est que Rockstar a confirmé que le prochain opus de la série Grand Theft Auto est en développement et que tout progresse selon le plan établi.

Alors, êtes-vous prêts à plonger dans le monde de GTA6 ? Restez à l’écoute pour plus de mises à jour !