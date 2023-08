Microsoft modifie l’offre à 1 euro pour le Xbox Game Pass

Vous êtes un fan du Xbox Game Pass ? Eh bien, Microsoft a des nouvelles pour vous ! L’entreprise a apporté des changements significatifs à son offre phare, et vous voudrez sûrement tout savoir. Découvrez ici tous les détails et préparez-vous à être surpris !

Depuis quelque temps déjà, le Xbox Game Pass a subi plusieurs modifications. De l’augmentation des tarifs à la suppression de la catégorie famille, Microsoft n’a pas chômé. Mais ce qui a vraiment étonné la communauté, c’est la récente modification de l’offre pour les nouveaux utilisateurs. Auparavant, ils pouvaient bénéficier du premier mois du service pour seulement 1 euro. Désormais, cette offre ne couvre plus qu’une période de 14 jours pour le même prix.

Game Pass $1 offer is now only for 14 days instead of 1 month https://t.co/8tUcvdYHX3https://t.co/YyikFfWP0T pic.twitter.com/TujfohoxJ3

— Wario64 (@Wario64) August 8, 2023