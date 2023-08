Le iQOO 12: Une merveille technologique équipée du capteur OmniVision OV50H de 1/1.28 pouces!

Préparez-vous à découvrir le nouveau smartphone qui fait sensation dans le monde tech! Le iQOO 12 est sur le point de bouleverser le marché avec des caractéristiques exceptionnelles. Vous êtes curieux d’en savoir plus ? Découvrez-le sans plus attendre.

Mystérieux capteur OmniVision OV50H

Les récentes fuites ont dévoilé que iQOO envisage d’équiper son dernier joyau, le iQOO 12, du capteur OmniVision OV50H, impressionnant par sa taille de 1/1.28 pouce. Ce capteur, lancé par OmniVision au début de cette année, se démarque par sa taille, bien supérieure à celle de son prédécesseur, l’OV50A.

Performances et prouesses techniques

Selon un rapport de Digital Chat Station, le iQOO 12 devrait être lancé plus tard cette année avec ce nouveau capteur OV50H. OmniVision OV50H est non seulement grand par sa taille, mais également par la taille de ses pixels : 1.2µm. C’est le premier capteur de la société à intégrer la fonction H/V QPD pour la mise au point automatique. Une technologie qui permet de détecter les variations dans une scène, que ce soit horizontalement ou verticalement. Cette innovation s’annonce comme une concurrente sérieuse à la technologie Super QPD de Samsung.

Une puissance à couper le souffle

Ce n’est pas tout! Les rumeurs suggèrent également que le iQOO 12 pourrait être l’un des premiers smartphones à être équipé du très attendu processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Attendu avec une mémoire vive LPDDR5X, il devrait proposer un espace de stockage UFS 4.0. Les spécifications avancées évoquent un modèle haut de gamme avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, tandis qu’un autre modèle serait proposé avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Des fonctionnalités à la pointe

Les attentes autour de ce smartphone sont grandes. On s’attend à ce qu’il offre le taux de rafraîchissement le plus élevé du marché et une technologie de charge rapide dépassant les 100W. Il reste à voir quelles autres surprises iQOO nous réserve avec ce modèle.

Le iQOO 12 s’annonce comme un véritable game changer dans le monde des smartphones. Avec ses caractéristiques de pointe et ses innovations technologiques, il est déjà sur toutes les lèvres. Restez à l’écoute pour plus de détails sur ce bijou technologique!