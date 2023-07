les Beats Studio Pro d’Apple : une concurrence sérieuse pour les AirPods Max à un prix nettement inférieur

L’entreprise Apple vient de lancer sa dernière innovation : les casques Beats Studio Pro. Conçus pour rivaliser avec les AirPods Max, ces casques offrent une option moins coûteuse et compatible non seulement avec les produits Apple, mais aussi avec les appareils d’autres marques.

Apple se distingue avec les AirPods Max

Impossible de nier qu’Apple a réalisé un travail exceptionnel avec les AirPods Max. Ces casques de haute qualité s’adressent principalement aux propriétaires d’appareils Apple. Cependant, leur utilisation avec un smartphone Android ou un ordinateur Windows ne fournira pas la même expérience optimale qu’avec un appareil Apple, notamment lors de l’appairage.

La série Beats : une alternative polyvalente

Parallèlement à ses AirPods, Apple propose la série Beats, qui vient de s’enrichir d’un nouveau membre : le Beats Studio Pro. Une alternative intéressante pour ceux qui recherchent un casque circum-auriculaire comparable aux AirPods Max.

Beats Studio Pro : une flexibilité remarquable

Les nouveaux Beats Studio Pro se distinguent des AirPods Max par leur polyvalence. Comme les AirPods Max, ils sont de conception circum-auriculaire et utilisent une technologie de connexion sans fil. Cependant, contrairement aux AirPods Max qui ne proposent qu’une connexion sans fil, les Beats offrent également une connexion filaire grâce à un câble USB-C qui permet une utilisation tout en rechargeant le casque. Et ce n’est pas tout, ils disposent également d’une prise d’entrée de 3,5 mm.

Le Beats Studio Pro peut être connecté à un ordinateur (ou un smartphone qui n’a pas encore abandonné la prise 3,5 mm) via un câble analogique. Peu importe la connexion utilisée, ces casques garantissent une qualité sonore de haute fidélité grâce à leurs haut-parleurs de 40 mm qui offrent un son puissant et équilibré. De plus, ils prennent en charge la technologie de son spatialisé Dolby Atmos.

Beats Studio Pro : une technologie impressionnante

Les Beats Studio Pro disposent également d’une technologie de réduction active du bruit (ANC). Cependant, ils offrent également un mode de contact activable d’une simple pression sur un bouton, qui permet à l’utilisateur d’entendre ce qui se passe autour de lui. Leur polyvalence est un point fort – ces casques ont été conçus pour fonctionner avec les smartphones Android et iOS. Ils offrent le support de l’appairage rapide Google et Apple, la fonction de commutation rapide et la compatibilité avec Find My et Find My Device.

Un prix nettement inférieur à celui des AirPods Max

Les Beats Studio Pro peuvent fonctionner jusqu’à 24 heures avec l’ANC activée sur une seule charge. Sans cette fonction, le temps d’utilisation peut être prolongé jusqu’à 40 heures en mode Bluetooth. Il semble donc qu’ils soient une alternative plus polyvalente aux AirPods Max, mais à un prix nettement inférieur.

Les Beats Studio Pro seront disponibles à l’achat sur l’Apple Store pour environ 400 euros, tandis que les AirPods Max coûtent environ 600 euros. Si vous utilisez des appareils de la marque Apple ainsi que d’autres marques, les nouveaux Beats Studio Pro pourraient être une option intéressante à considérer.