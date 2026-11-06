Le Galaxy Z Fold 8 se vend mieux en Corée après le lancement de l’iPhone Duo

Le lancement de l’iPhone Duo n’a pas empêché Samsung de reprendre de l’élan chez lui. D’après des sources du secteur interrogées par The Korea Herald, les ventes sud-coréennes du Galaxy Z Fold 8 ont progressé de plus de 20 % du 23 au 29 octobre par rapport à la semaine précédente. Cette hausse porte sur les ventes du Fold 8 sur une semaine. Elle ne mesure ni sa part de marché, ni le nombre de clients passés d’Apple à Samsung.

Le prix peut peser autant que l’écran

À capacité comparable, le quotidien indique 3,29 millions de wons pour l’iPhone Duo et 2,28 millions pour le Galaxy Z Fold 8 en 256 Go. L’écart dépasse un million de wons sur ce marché. Les offres de reprise et la campagne de Samsung compliquent encore la comparaison : le prix payé peut s’éloigner du tarif affiché.

Les problèmes d’écran évoqués autour de l’iPhone Duo peuvent inquiéter les acheteurs. Mais ces chiffres de ventes ne disent rien de la fréquence des incidents et ne permettent pas de leur attribuer la hausse. Il faudrait, pour le savoir, disposer de données sur les retours et sur les motivations des clients.

Ce que ça change si vous hésitez en France

Le chiffre coréen donne une indication sur la concurrence entre les deux pliables. Pour une décision d’achat en France, comparez les prix à stockage égal en déduisant une éventuelle reprise, puis vérifiez les conditions de réparation de l’écran intérieur. Le coût de cette intervention et la prise en charge selon la cause du dommage comptent davantage pour votre budget qu’une semaine de ventes à l’étranger.