Le Galaxy S24 Ultra de Samsung : un bond en avant en matière de charge rapide

Samsung se prépare à introduire une modification majeure sur son prochain smartphone, augmentant la puissance de charge pour vous permettre de charger plus rapidement le Galaxy S24 Ultra.

Il est à noter que Samsung n’a pas apporté de grandes améliorations en matière de charge pour ses smartphones haut de gamme depuis des années. La valeur maximale de charge pour ses appareils les plus coûteux a longtemps été de 45W, bien que le modèle de base S23 n’offre toujours que 25W. Les concurrents de Samsung sur la même gamme de prix (et même inférieure) offrent des valeurs beaucoup plus élevées, allant même jusqu’à plus de 100W. Cependant, l’année prochaine, cette situation pourrait changer et le fabricant coréen pourrait rattraper un peu son retard sur la concurrence.

1/3

Stacked battery is on track, but limited

Most likely only for 24U & 24+

or just 24U

meanwhile,

apple used it on entire iP15 lineup

24U & 24+ have “rated” 5000 MaH

But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc

— RGcloudS (@RGcloudS) July 12, 2023