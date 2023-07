Révolution du format en LFL ? Riot Games suscite des critiques quant à l’avenir de sa scène compétitive

Depuis des années, la scène compétitive de League of Legends (LoL) est un vaste écosystème avec une diversité de formats et d’organisations. En fonction du niveau de jeu et de la géolocalisation, chaque région compétitive propose son propre système. Il suffit de comparer le LEC en Europe et la LCK en Corée du Sud pour constater les différences.

Toutefois, les formats évoluent au fil du temps, et Riot Games, l’éditeur du jeu, n’a jamais hésité à expérimenter de nouvelles approches. La prochaine saison pourrait bien voir une refonte totale du système des ERLs, suscitant déjà de vives réactions, majoritairement négatives. Les décisionnaires devraient sérieusement reconsidérer leurs choix avant de tout bouleverser.

Sources: ERLs 🇪🇺 will have 3 splits in 2024.

Salary cap 💵 for the ERLs like 🇪🇸 and 🇫🇷 is being studied, the Spanish league is considering a cap of 200k/year 💶 for each team

Superliga 🇪🇸 will eliminate the obligation to have a gaming house@blix_gg ⬇️https://t.co/g6D5zyuiST

