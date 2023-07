Jouez comme un boss sur votre ordinateur portable. Voici le Lenovo Legion Pro 7 avec IA spécialement pour le gamer

Il y a des ordinateurs portables de jeu où l’on peut occasionnellement jouer, et il y a ceux conçus pour les véritables maîtres du jeu. Le Lenovo Legion Pro 7 est indubitablement un portable conçu pour les joueurs les plus exigeants.

Caractéristiques

Le Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H offre une performance inégalée avec sa combinaison de composants haut de gamme et une technologie innovante. Pour atteindre des performances optimales, il utilise un système AI unique (LA2-Q), qui fournit la vitesse de jeu maximale en fonction du scénario.

Les spécifications comprennent une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB GDDR6 avec une TGP de 175W, un processeur Intel Core i9-13900HX, 32GB de RAM DDR5 à 5600 MHz, un écran de 16″ offrant une résolution de 2560×1600 à 240 Hz et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1TB. Il dispose également du Wi-Fi 6E, d’une batterie de 99,9 Wh, d’un clavier rétroéclairé RGB, d’une coque en aluminium et d’une webcam FHD avec une obturation. Et tout cela pour un poids inférieur à 2,8 kg.

Performances du jeu

Le Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H se distingue par son excellente performance de jeu, grâce à la carte graphique GeForce RTX 4080 de NVIDIA. Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4000, connues sous le nom de code Ada Lovelace, sont actuellement les reines du marché des ordinateurs portables.

La série RTX apporte une nouvelle fonctionnalité, la génération de frames supplémentaires dans les jeux (Frame Generation), qui, combinée à la réduction de la latence grâce à NVIDIA Reflex et au scaling DLSS, donne naissance à la technologie DLSS 3. Les jeux équipés de DLSS 3 peuvent considérablement augmenter leur performance, ce qui n’est possible que sur les systèmes GeForce RTX 4000.



Jeux compatibles

Grâce à la technologie DLSS 3, vous pourrez jouer à des titres exigeants tels que Cyberpunk 2077, Diablo 4 et bien d’autres à des taux de rafraîchissement impressionnants. La liste des jeux supportant le DLSS 3 comprend plus de 30 titres, dont The Witcher 3, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Need For Speed Unbound, Microsoft Flight Simulator et Portal with RTX.

Logiciels supplémentaires

Lenovo propose également un certain nombre de logiciels supplémentaires. L’une des innovations les plus intéressantes est Tobii Horizon, qui suit les mouvements de la tête du joueur et fait pivoter la caméra en conséquence dans les jeux, améliorant ainsi l’immersion du joueur. Parmi les jeux compatibles, on trouve Microsoft Flight Simulator, F1 23, Layers Of Fear, Star Citizen, Far Cry 5 et Assassin’s Creed Valhalla.

Prix

Le Lenovo Legion Pro 7 est actuellement disponible pour moins de 4 000€. Ce prix comprend l’accès au programme Lenovo Premium Care, qui offre un soutien avancé et complet pendant deux ans. Les consultants professionnels peuvent résoudre tout problème avec votre matériel par téléphone, chat ou e-mail. Vous pouvez même demander une visite de service rapide à domicile.

Avec ses composants haut de gamme, sa technologie innovante et son soutien complet, le Lenovo Legion Pro 7 est le choix ultime pour les gamers.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde. A lire : Saisissez l'Opportunité: Les Écouteurs Bluetooth de Sport Ordtop à -40% Plus 6€ Offerts, C'est Maintenant ou Jamais!