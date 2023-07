Microsoft bouleverse Word : voici à quoi ressembleront vos documents avec la nouvelle police par défaut

Marie Prigent, également connue sous le pseudonyme GeekyMarie, est une passionnée du monde numérique, des gadgets high-tech et des dernières tendances en matière de son et de télévision. Elle explore les domaines du streaming, de la réalité augmentée, du home-cinéma et des appareils intelligents. En outre, Léa est une adepte des podcasts et des médias sociaux, où elle partage ses découvertes et conseils.