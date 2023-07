Est-ce que Mars recèle la vie ? La sonde NASA découvre une diversité de matières organiques

Le rover Perseverance de la NASA a mis en évidence la présence de matière organique variée sur Mars, potentiellement révélatrice de l’ancienne habitabilité de la planète. Les études montrent que les composés chimiques à base de carbone sont présents à la surface de la Planète Rouge sous diverses formes et endroits. Certains pourraient être liés à la présence d’eau passée sur Mars. Cette découverte cruciale nous rapproche un peu plus de la réponse à la question : sommes-nous seuls dans l’univers ?

Mars : une planète source de fascination

Mars est une planète qui fascine les humains depuis des siècles, suscitant l’espoir de trouver des traces de vie extraterrestre. Les précédentes missions spatiales ont fourni des informations précieuses sur l’histoire et les conditions de Mars, mais n’ont pas réussi à confirmer sans équivoque la présence de matière organique, c’est-à-dire de composés chimiques à base de carbone, essentiels à la vie.

Des preuves convaincantes de matière organique

Cependant, les recherches les plus récentes, publiées dans la revue Nature, présentent des preuves convaincantes de matière organique à la surface de Mars, détectée par le rover Perseverance de la NASA. Ce matériau a été localisé dans le cratère Jezero, un endroit qui a autrefois abrité un ancien lac et qui aurait pu accueillir la vie.

Sherloc : sur la piste de la vie

Les scientifiques ont utilisé un instrument spécial à bord du rover, nommé Sherloc (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals), qui permet de cartographier et d’analyser précisément les molécules organiques et les minéraux sur Mars. Sherloc est le premier outil à permettre une telle opération.

Perseverance explore Mars

Perseverance a atterri dans le cratère Jezero en février 2021 et depuis, il étudie la composition géologique du fond du cratère à l’aide d’un ensemble d’outils capables de prendre des photos et d’analyser les roches. Les scientifiques ont analysé les observations de deux formations au fond du cratère Jezero. Les signaux de molécules organiques ont été détectés dans les 10 cibles que Sherloc a observées dans le cratère Jezero.

La prudence reste de mise

Cependant, cette découverte ne prouve pas immédiatement l’existence de la vie sur Mars. Ces molécules sont liées à la vie et aux processus biologiques, mais peuvent aussi être produites par des processus non biologiques. Les chercheurs estiment qu’il pourrait y avoir plusieurs explications à l’origine de la matière organique, par exemple, elle aurait pu y arriver avec la chute de météorites, ou être créée lors de l’interaction du poussière cosmique avec l’eau martienne. Les composés organiques sont des molécules constituées de carbone et contiennent souvent d’autres éléments tels que l’hydrogène, l’oxygène, l’azote, le phosphore et le soufre.

“Les données ont révélé une variété de composés minéraux. Même si le matériau n’a pas une origine biologique, il peut nous donner d’importantes indications sur la capacité de Mars à abriter la vie extraterrestre”, a déclaré Ashley E. Murphy, chercheuse à l’Institut des Sciences Planétaires et co-auteure de l’article.

Identification des molécules organiques : un défi à relever

Les scientifiques n’ont pas réussi à identifier les molécules organiques spécifiques.

“Pour confirmer la présence de substances organiques et identifier leurs types spécifiques, nous aurions besoin d’échantillons de retour sur Terre. C’est notre objectif”, déclarent les scientifiques.

