Découvrez EA Sports FC 24: Une révolution du football virtuel, disponible en précommande

EA Sports FC 24 marque un tout nouveau départ, offrant une expérience renouvelée aux passionnés de football virtuel. Après avoir pris ses distances avec FIFA, le producteur a finalement annoncé la date de sortie et révélé les détails excitants du jeu, y compris le prix. Ne manquez pas la chance de précommander ce jeu révolutionnaire.

Le premier pas cers un nouveau chapitre

Le premier trailer d’EA Sports FC 24 a fait sensation sur internet il y a quelques jours seulement. Les fans n’ont pas dû attendre longtemps pour en savoir plus car EA a révélé aujourd’hui, lors d’une transmission en direct, le nouveau volet de leur jeu de football. C’est une étape importante puisqu’il s’agit du premier titre de cette nouvelle marque.

Date de sortie et plateformes disponibles

Le tout nouveau jeu de football d’Electronics Art sera lancé dans un peu plus de deux mois, précisément le 29 septembre. Ce jeu a été conçu pour PC et pour les consoles de nouvelle génération : PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le choix du producteur a donc été de faire l’impasse sur l’ancienne génération, faisant de la Xbox Series S la plateforme la plus abordable pour jouer à ce jeu.

Caractéristiques du Jeu

Le jeu sera basé sur le moteur graphique Frostbite et malgré la séparation avec FIFA, les joueurs auront accès à plus de 30 ligues, 19 000 joueurs, 700 clubs et 100 stades dans le jeu. La plus grande nouveauté sera sans doute le changement de nom ; bien que la série FIFA continue d’exister, elle sera reprise par un studio complètement différent.

Nouveautés et précommande

EA Sports FC 24 réserve toutefois de belles surprises, comme la technologie hypermotion, la possibilité de revivre des moments de matchs en direct et bien d’autres encore. Malgré un peu plus de deux mois avant la sortie, vous pouvez déjà précommander le jeu. Ceux qui optent pour la version Ultimate pourront plonger dans le monde du jeu une semaine avant tout le monde et recevront une série de bonus (notamment 4600 points FC), qui sont énumérés sur le site.

Tarification

Les prix de la nouvelle production EA ne sont pas les plus bas : la version Ultimate pour les consoles coûte 120€, et 110€ pour les PC. Pour la version standard, le coût est respectivement de 86€ et 75€. C’est l’occasion de précommander et d’entrer dans l’ère du nouveau football virtuel !

Marie Prigent, également connue sous le pseudonyme GeekyMarie, est une passionnée du monde numérique, des gadgets high-tech et des dernières tendances en matière de son et de télévision. Elle explore les domaines du streaming, de la réalité augmentée, du home-cinéma et des appareils intelligents. En outre, Léa est une adepte des podcasts et des médias sociaux, où elle partage ses découvertes et conseils.