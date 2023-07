Le nouveau géant OLED Samsung : Impressionnant mais pas aussi parfait que vous le croyez

Il y a du nouveau dans l’offre de téléviseurs Samsung : un immense écran OLED. Si cette nouveauté peut sembler séduisante, elle pourrait ne pas être à la hauteur de vos attentes. Découvrons pourquoi.

Samsung S90C : Un virage surprenant vers l’OLED

Jusqu’à récemment, Samsung ne semblait pas prêt à offrir des téléviseurs OLED. Mais la marque a non seulement changé d’avis, mais a également révolutionné cette technologie. Cependant, cette révolution présente un inconvénient majeur dans le contexte du téléviseur Samsung S90C.

Il y a trois ans, LG Display dominait le marché des écrans de télévision OLED avec ses écrans WOLED. Chaque fabricant souhaitant proposer un téléviseur OLED devait collaborer avec LG. Samsung était l’un des rares à résister, préférant travailler de manière autonome pour combler son retard, plutôt que de dépendre d’un fournisseur externe. Une stratégie qui s’est avérée payante.

QD-OLED : Une technologie révolutionnaire

Il y a deux ans, Samsung Display a présenté pour la première fois ses écrans QD-OLED, disponibles en deux tailles : 55 et 65 pouces. Les premiers clients de Samsung Display ont été Samsung Electronics et Sony, et les téléviseurs des deux entreprises ont prouvé que l’attente en valait la peine. Le QD-OLED a non seulement brisé le monopole de LG, mais s’est aussi avéré nettement supérieur.

Les panneaux WOLED utilisés jusqu’à présent par LG Display génèrent des couleurs sur l’écran en utilisant des filtres de couleur : ils sont précis, mais affectent négativement la luminosité. Samsung Display a choisi une approche différente, en utilisant la technologie QLED, également connue sous le nom de Quantum dot. D’où le nom des panneaux de Samsung Display : QD-OLED.

Qu’est-ce qui différencie le QD-OLED du WOLED ?

La large gamme de couleurs des panneaux QD-OLED est obtenue grâce à une couche de nanocristaux, ou Quantum dot. Cette technologie efficace produit des résultats fantastiques depuis des années. Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire d’utiliser des filtres et des sous-pixels blancs. L’image est donc plus lumineuse, car la lumière n’est pas assombrie, et une plus grande luminosité permet d’obtenir un plus grand nombre de nuances. Sans parler de l’effet HDR évident.

Il convient de noter une autre caractéristique souvent négligée dans les comparaisons tabulaires. Les panneaux WOLED ne peuvent briller relativement fortement qu’avec du blanc, grâce au sous-pixel blanc supplémentaire. Les QD-OLED peuvent briller avec d’autres couleurs, pas seulement avec des surbrillances.

En d’autres termes, le QD-OLED offre la reproduction des couleurs des meilleurs téléviseurs LCD. Pas encore la luminosité, mais c’est si proche que c’est insignifiant. Et il hérite de l’avantage des panneaux WOLED, c’est-à-dire un contraste fantastique. Il combine la plupart des avantages des deux solutions, tout en éliminant la plupart de leurs inconvénients.

Samsung OLED S90C : Un cas à part

Samsung a officiellement annoncé une nouvelle version de son modèle Samsung OLED S90C, de 83 pouces. Cependant, cela ne signifie pas que Samsung Display a réussi à développer un processus technologique pour de tels grands panneaux. Cette version spécifique du téléviseur utilise un panneau LG Display, et non un QD-OLED.

Cela signifie qu’au sein du modèle S90C, vous pouvez acheter des téléviseurs offrant des technologies d’imagerie assez différentes. Ce n’est pas parce que ce sera une mauvaise télévision – au contraire, je m’attends à ce qu’elle soit l’une des meilleures de sa catégorie. Cependant, elle n’offrira pas la même chose que les modèles plus petits, du moins en termes de qualité. Il est important de garder cela à l’esprit.

À ce jour, vous pouvez choisir parmi trois niveaux de qualité pour les téléviseurs Samsung OLED. Le plus bas (bien qu’encore très élevé) sera offert par le S90C de 83 pouces. Ensuite, tous les autres modèles S90C, qui utilisent des panneaux QD-OLED de l’année dernière. Et enfin, le S95C, avec les panneaux de cette année, un peu plus lumineux.

Le prix et la disponibilité du Samsung OLED S90C de 83 pouces en Pologne ne sont pas encore connus. Au moment de la rédaction de cet article, l’entreprise n’a annoncé que le prix pour le marché américain – 5400 dollars, soit environ 4 600 euros, ce qui est de 100 dollars plus cher que le prix de lancement du LG OLED C3, probablement avec le même panneau (mais aussi tout le reste, y compris le logiciel et les fonctions de traitement de l’image).

Sarah Bouchaib, alias CyberSarah, est une passionnée de technologie et culture geek. Elle explore les jeux vidéo, les cryptomonnaies, les télécoms, et tout ce qui touche au numérique. Son blog offre des découvertes, analyses et astuces pour partager son univers avec d’autres passionnés.