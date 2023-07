Le casque Razer BlackShark V2 Pro: un successeur digne de ce nom?

Le casque Razer BlackShark V2 Pro se débarrasse de certains aspects pour lesquels Razer est devenu synonyme au fil des ans et cela lui va à merveille. Les designs matériels audacieux et accrocheurs, chargés de RGB, ont disparu, remplacés par quelque chose qui semble représenter un contraste marqué avec la philosophie flashy d’autrefois.

La fonctionnalité au cœur du design

Le Razer BlackShark V2 Pro privilégie plutôt les performances, en dotant le casque de matériel haut de gamme, tout en le laissant complètement dépourvu d’ornements inutiles comme l’éclairage RGB et les haptiques. Cette priorisation de la fonction sur la forme dans presque tous les aspects permet au Razer BlackShark V2 Pro de se positionner comme le casque le plus performant de la déjà impressionnante gamme de casques de jeu de Razer.

Le casque Razer BlackShark V2 Pro 2023 est maintenant disponible via Razer.

Plus qu’un simple casque de jeu

Tout dans le Razer BlackShark V2 Pro met en avant la fonctionnalité plutôt que la sophistication, des profils sonores EQ intégrés axés sur le jeu, à son nouveau microphone de haute qualité, et son design léger mais durable. L’ajout d’une connectivité Bluetooth ajoute également un aspect de commodité supplémentaire, rendant le casque compatible avec une large gamme d’appareils, de la PlayStation 5 aux smartphones.



Comparaison avec l’ancien modèle

Avant de continuer, je pense qu’il est important de clarifier la possible confusion entourant le nom de ce produit. Si vous naviguez sur le site web de Razer, vous pouvez tomber sur un autre casque Razer appelé BlackShark V2 Pro. Il s’agit en fait du modèle précédent sorti en 2020. Celui dont il est question ici est le BlackShark V2 Pro (2023).

Cette version mise à jour représente une amélioration impressionnante par rapport à son prédécesseur. Alors que les changements visuels peuvent être subtils, la version 2023 du Razer BlackShark V2 Pro introduit plusieurs améliorations pratiques notables. Le port de chargement microUSB démodé du modèle initial a été remplacé par l’interface USB-C plus moderne. De plus, les curseurs en acier inoxydable minces qui relient les écouteurs à l’arceau ont été renforcés, offrant une durabilité accrue.

Conception réfléchie et confort supérieur

Sur l’écouteur gauche, le BlackShark V2 Pro dispose d’un bouton de coupure du microphone et d’une molette de volume. L’inclusion de la molette de volume est particulièrement bienvenue, de nombreux casques haut de gamme manquant encore de cette commodité, forçant les utilisateurs à s’appuyer sur les curseurs de volume en jeu. L’écouteur droit abrite un bouton qui permet de passer facilement entre les profils audio, incluant les configurations EQ pour les jeux, la musique et les films.

Il y a cinq préréglages EQ optimisés pour les jeux multijoueurs populaires tels que Apex Legends, Fortnite, Call of Duty, CS:GO et Valorant. Bien que cette fonction soit pratique pour les utilisateurs pressés de lancer leur jeu préféré, ceux qui désirent des ajustements EQ plus précis peuvent utiliser l’application Razer Synapse qui l’accompagne.

La première fois que j’ai placé le casque sur ma tête, j’ai été agréablement surpris par le confort des écouteurs du BlackShark V2 Pro. Bien que les écouteurs en mousse soient recouverts de tissu plutôt que de cuir, rappelant des designs plus abordables comme le Logitech G435, ils offrent un confort et une respirabilité exceptionnels, idéaux pour les sessions de jeu en ligne intenses.

Performances et qualité audio

Razer affirme que le BlackShark V2 Pro peut durer jusqu’à 70 heures lorsqu’il est connecté via le récepteur 2.4GHz et jusqu’à 90 heures lorsqu’il est connecté via Bluetooth. Au cours de mes tests, j’ai constaté que ces affirmations étaient justifiées, le casque ayant consommé moins de la moitié de sa capacité de batterie après une semaine d’utilisation avec le dongle USB. Cette autonomie exceptionnelle permet une utilisation prolongée sans avoir à recharger fréquemment. Et quand vient le moment de recharger, le casque reprend rapidement son énergie.

Une caractéristique remarquable de la version v2023 du casque Razer BlackShark V2 Pro est son microphone amélioré. Le microphone représente une amélioration significative par rapport au modèle précédent et surpasse même de nombreux autres casques haut de gamme dans sa gamme de prix. Équipé d’un micro condensateur de 9,9 mm fonctionnant à une fréquence d’échantillonnage de 32 kHz, il délivre un son profond, chaleureux et exempt de bruit. La toute première fois que j’ai rejoint une salle de chat en utilisant ce micro, tous mes amis ont commenté à quel point je sonnais clairement.

Bien que cette mise à niveau du microphone puisse sembler inutile pour les utilisateurs occasionnels, elle bénéficierait grandement aux streamers et aux créateurs de contenu à la recherche d’une qualité de microphone digne de diffusion. De plus, le bras plus rigide qui fixe le microphone à l’écouteur gauche l’empêche de s’éloigner progressivement de la bouche de l’utilisateur, répondant à une préoccupation commune signalée par les utilisateurs du modèle BlackShark V2 Pro précédent.

Le Razer BlackShark V2 Pro utilise les mêmes pilotes Razer Triforce que ses prédécesseurs, offrant une performance sonore exceptionnelle. Les fréquences médianes sont captivantes, offrant l’expérience audio immersive souhaitée pour les jeux. Étonnamment, les écouteurs fermés offrent une scène sonore plus large que certains pourraient s’y attendre. Bien qu’un certain impact des basses puisse être sacrifié, cela semble être un compromis mineur étant donné que le casque se concentre principalement sur le jeu plutôt que de fonctionner comme un casque de musique dédié.

Le verdict

Le Razer BlackShark V2 Pro 2023 représente une amélioration significative par rapport à ses prédécesseurs dans tous les bons sens du terme. Avec sa qualité exceptionnelle de microphone, ses profils EQ intégrés adaptés à des jeux spécifiques, son rembourrage de confort supplémentaire et son port USB-C, il se présente comme un package bien arrondi. Si vous êtes à la recherche d’un casque de jeu haut de gamme, le Razer BlackShark V2 Pro 2023 devrait être en haut de votre liste. Bien qu’il ne soit pas à un prix abordable, ses performances impressionnantes justifient l’investissement pour ceux qui cherchent une touche premium pour leur expérience audio de jeu.