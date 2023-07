Google Pixel Fold : Une gestion inégalée de l’auto-rotation

Google Pixel Fold pourrait ne pas égaler la quatrième génération de Samsung en termes de durabilité et de qualité de fabrication, mais il a tout de même quelque chose d’unique à offrir : sa gestion intelligente de l’auto-rotation. Alors que son matériel pourrait laisser à désirer par rapport à certains concurrents, la véritable force de Google Pixel Fold réside dans son approche logicielle. Jetons un coup d’oeil de plus près sur cette fonctionnalité singulière.

Google Pixel Fold : Une approche innovante de l’auto-rotation

Dès sa sortie de l’emballage, le Pixel Fold propose une approche de l’auto-rotation bien pensée. Par défaut, l’écran externe est verrouillé en position verticale, un bouton de basculement apparaissant dans un coin lorsque vous tournez le téléphone sur le côté. Cependant, l’écran interne ne suit pas le même comportement. Il est réglé pour auto-rotation en permanence, ce qui est logique étant donné qu’il offre des interfaces parfaitement utilisables en mode paysage et horizontal. Cela me trouve souvent à passer avec plaisir entre le mode paysage et horizontal sur l’écran déplié – bien plus que sur d’autres appareils pliables, puisqu’il est facile de garder mes préférences séparées.

Personnalisation de l’auto-rotation sur Google Pixel Fold

Si cette disposition ne vous convient pas, vous pouvez la modifier à votre guise en appuyant longuement sur la tuile d’auto-rotation dans les paramètres rapides ou en cherchant l’option dans les paramètres du système. Vous avez ainsi deux interrupteurs indépendants qui vous permettent de choisir votre comportement de rotation préféré sur les écrans interne et externe – une excellente façon de personnaliser votre expérience, quel que soit votre utilisation (et la manière de tenir) votre appareil pliable.

Un logiciel qui se démarque de la concurrence

Au-delà de l’auto-rotation, Google offre quelques fonctionnalités supplémentaires que j’apprécie vraiment par rapport aux autres appareils pliables que j’ai pu tester. J’aime par exemple la barre des tâches de Google et l’option d’ouvrir un écran partagé en toute simplicité. C’est intuitif et plus facile à utiliser que la solution de Honor et Tecno, qui est cachée dans le geste de retour.

Les rivaux en matière d’auto-rotation

En revanche, les propriétaires de Samsung Galaxy Z Fold 4 doivent passer par des étapes bien plus nombreuses pour obtenir ce comportement. Selon un utilisateur de Reddit qui a réussi, il faut créer une routine Bixby qui active automatiquement l’auto-rotation lorsque l’écran est déplié et désactive l’option lorsque l’écran est fermé. Les autres appareils pliables que j’ai testés, comme le Tecno Phantom V Fold et le Honor Magic Vs, ne sont même pas la moitié aussi intelligents. Ces téléphones ne vous permettent de régler l’auto-rotation qu’en mode toujours activé ou toujours désactivé, sans aucun script intégré pour une solution de contournement plus flexible.

Limitations de la qualité du matériel du Pixel Fold

Il est important de noter que le Pixel Fold de Google n’est pas le téléphone pliable parfait et qu’il y a de nombreuses raisons de se tourner vers le prochain Samsung Galaxy Z Fold 5 ou d’autres appareils pliables. Par exemple, le Pixel Fold a tendance à chauffer trop pour délivrer toutes ses fonctionnalités, même lors de légères sessions de navigation sur le web à l’écran déplié, ce qui déclenche l’alerte “trop chaud pour le flash” dans l’application de l’appareil photo. De plus, je ne suis pas du tout satisfait de l’autonomie de la batterie, qui est nettement inférieure à celle du Honor Magic Vs et du Tecno Phantom V Fold.

Un futur prometteur pour le Pixel Fold ?

Malgré ces points négatifs, le Pixel Fold a certainement le potentiel de devenir un concurrent viable dans une ou deux générations. J’espère que Google maintiendra son élan et fera confiance à son produit pour continuer à affiner le facteur de forme afin de le faire décoller correctement – si ce n’est pas avec le matériel, je suis sûr que Google nous séduira à nouveau avec son logiciel.