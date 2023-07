Disparition de Kevin Mitnick, l’infâme hacker mondial, une histoire bouleversante !

La nouvelle du décès de Kevin Mitnick, jadis l’un des hackers les plus renommés au monde, a récemment ébranlé la communauté internationale. Il est décédé à l’âge de 59 ans des suites d’un cancer du pancréas. Mitnick travaillait au moment de sa mort chez KnowBe4, où il dirigeait une équipe d’informaticiens spécialisés dans la sécurité des systèmes informatiques.

Une carrière entachée par l’infamie et la notoriété

Dans les années 90, Mitnick était considéré comme l’un des criminels informatiques les plus recherchés au monde. Il a été arrêté à un moment donné et, après avoir purgé une peine de prison pour s’être introduit dans des systèmes informatiques d’entreprise, il a été libéré en 2000 et a entamé une nouvelle carrière. Cette fois, sans enfreindre la loi, il est devenu un consultant en sécurité respecté et a participé à de nombreuses conférences informatiques à travers le monde, dont certaines en Pologne.

Des prouesses d’hacke qui ont secoué le monde

La réputation de Mitnick a surtout été construite par le vol de centaines de milliers de fichiers contenant des données sensibles et des numéros de cartes de crédit à partir d’ordinateurs dans tout le pays. Il a utilisé ses compétences pour pirater à plusieurs reprises les réseaux téléphoniques et mobiles, prenant ensuite le contrôle des systèmes informatiques gouvernementaux, d’entreprise et universitaires. On l’a alors surnommé le “hacker le plus recherché” du monde. En 1995, après plus de deux ans d’enquête, Mitnick a finalement été arrêté par le FBI et inculpé pour une série de délits.

Une intrigue judiciaire et des conséquences durables

En 1998, lors du procès de Mitnick, un groupe de ses partisans s’est fait remarquer en prenant le contrôle pendant plusieurs heures du site Internet du célèbre service The New York Times. Au cours du procès, Mitnick a plaidé coupable des crimes qui lui étaient reprochés. Suite à un accord avec le procureur, il a été condamné à 46 mois de prison. Il lui a également été interdit d’utiliser un ordinateur ou un téléphone mobile sans l’autorisation d’un tuteur judiciaire pendant trois ans après sa libération.

Un adieu teinté de tristesse

Ce qui ajoute à la tristesse de cette disparition, c’est le fait que Mitnick laisse derrière lui une épouse enceinte de leur premier enfant. Une situation qui rappelle la complexité de la vie de cet homme et le prix qu’il a dû payer pour ses actions.