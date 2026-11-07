L’application Xbox sur PC s’ouvre jusqu’à 60 % plus vite : voici qui peut déjà essayer

Attendre que l’application Xbox s’ouvre avant de lancer un jeu pourrait bientôt prendre moins de temps. Microsoft teste une nouvelle expérience sur PC et annonce un démarrage jusqu’à 60 % plus rapide. La préversion s’adresse d’abord aux membres du programme Xbox Insider : ce n’est pas encore une mise à jour disponible pour tout le monde.

L’application change, pas les performances de vos jeux

Dans son annonce du 5 novembre, Microsoft évoque aussi des pages d’accueil, de boutique et de Game Pass chargées jusqu’à 50 % plus vite, et des fenêtres internes jusqu’à 65 % plus rapides. Ce sont des maxima issus de ses essais ; le gain ressenti dépendra notamment du PC et de la connexion.

Ces chiffres concernent l’interface. Ils n’annoncent ni davantage d’images par seconde ni des téléchargements 60 % plus rapides. Un jeu qui tourne mal ne sera pas nécessairement plus fluide après cette évolution : l’application et le moteur du jeu sont deux éléments distincts.

Le changement peut néanmoins se sentir entre deux parties : retrouver un titre, passer dans sa bibliothèque ou consulter une page demande moins d’attente si les améliorations annoncées se retrouvent sur votre machine. C’est ce temps de navigation que vise Microsoft.

Une bibliothèque et une navigation revues

La préversion simplifie aussi l’organisation de la bibliothèque, les filtres et l’accès aux fonctions sociales. La recherche doit aider à retrouver plus facilement les contenus, plutôt que contraindre à parcourir plusieurs rubriques.

Qui peut essayer sur Windows ?

Le point de départ est l’application Xbox Insider Hub sur Windows, qui permet de rejoindre les essais proposés par Microsoft. Consultez-y les préversions ouvertes à votre compte et leurs conditions. Participer au programme ne signifie pas que chaque nouveauté apparaît immédiatement pour tous les inscrits.

Si votre priorité est de jouer sans modifier votre environnement, vous pouvez attendre le déploiement général. Une préversion sert justement à recueillir des retours avant une diffusion plus large. Microsoft ne donne pas ici de date garantissant l’arrivée de cette interface sur tous les PC.