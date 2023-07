La nouvelle console Sony est dévoilée : vous n’en croirez pas vos yeux !

Vous êtes prêts pour une révélation époustouflante ? La future console portable de Sony, Project Q, sera une tablette fonctionnant sous Android ! Annoncée en mai 2023, cette mystérieuse console est enfin révélée. Découvrons ensemble ce que cache cette innovation.

Le prochain portable de PlayStation, connu sous le nom de Project Q, s’est échappé dans les premières vidéos. Qu’est-ce que ces vidéos dévoilent ? Un avantage. Ou un inconvénient, selon la façon dont vous le voyez.

Annoncée en mai 2023, la nouvelle console de Sony, Project Q, n’est autre qu’une tablette équipée d’une manette pour jouer aux jeux PS5. Sony a gardé le silence sur ce projet mystérieux depuis son annonce fracassante. Mais désormais, le voile est levé, révélant une information cruciale : Project Q fonctionnera sous Android.

Sur Twitter, l’utilisateur Zuby_Tech a dévoilé une version fonctionnelle du portable de Sony. L’appareil, probablement une version bêta, fonctionne sous Android. La vidéo montre une version pure d’Android sur un appareil enveloppé de film plastique. Un code QR est visible, bien qu’il ne mène à rien.

La qualité de la vidéo n’est pas optimale, mais on peut distinguer quatre boutons à l’arrière de la tablette, des ouvertures situées sur les bords et des haut-parleurs sur le bord supérieur.

Comment l’appareil se présente-t-il de l’intérieur? Ou plutôt, pas tellement de l’intérieur, mais avec un écran et une carte mère exposés? Voici ce que cela donne :

Il semble très probable que Project Q fonctionnera sur un système Android, très probablement fortement modifié. C’est une excellente nouvelle. Pourquoi? Car Project Q pourrait être comme la Vita.

Avez-vous oublié la console portable la plus sous-estimée, qui a été littéralement enterrée par Sony plus que Nintendo a voulu oublier la Wii U? La PS Vita était une excellente mais sous-estimée console portable, qui a lutté tout au long de sa vie.

L’obstacle n’était pas tant le manque de jeux, mais les cartes mémoire coûteuses et la concurrence avec le marché en pleine expansion des jeux mobiles sur smartphones. La Vita n’a pas eu autant de succès que son prédécesseur, le PSP (et même le PSP Go).

Mais la Vita a eu une seconde vie grâce aux moddeurs. Principalement, ils ont permis à la console de lancer des émulateurs et des logiciels homebrew. Grâce à cela, l’appareil coûte encore – je le souligne, 11 ans après sa sortie – entre 500 et 700 złotys sur le marché secondaire.

