Cette mise à jour est recommandée pour tous. Si vous ne l’installez pas, vous pourriez être victime d’une attaque

La mise à jour iOS 16.6 a atteint tous les iPhones compatibles. Si vous en avez la possibilité, vous devriez la télécharger le plus rapidement possible. Son installation est impérative, surtout qu’Apple affirme qu’elle est “recommandée pour tous”. Mais qu’ajoute-t-elle exactement ? Vous serez surpris.

Une mise à jour majeure avant la grande sortie du prochain système Apple

C’est l’une des dernières mises à jour avant le lancement majeur du prochain système d’Apple. Qui aurait pu prévoir qu’il arriverait sous nos toits si inopinément et sans aucune annonce préalable? C’est aussi l’une des dernières, peut-être même la dernière, importante série de corrections pour l’iPhone 8, 8 Plus et X.

iOS 16.6 lancé : Apple recommande le téléchargement

Après le cirque qui s’est produit avec les dernières mises à jour, en particulier 16.5.1 (a) et (c), qui voudrait installer immédiatement les nouvelles corrections? Apple assure cependant que tout est maintenant en ordre – vous devriez installer cette mise à jour. Encore plus, elle est “recommandée pour tous les utilisateurs”.

iOS 16.6 : Concentration sur la correction des bugs et les améliorations de sécurité

Selon Apple, iOS 16.6 se concentre sur la correction des bugs et les améliorations de sécurité. Il y a un grand nombre de ces corrections, si bien qu’on peut facilement s’y perdre. Et non, iOS 16.6 n’ajoute aucune nouvelle fonctionnalité à votre iPhone, ni ne le transforme. Mais il vaut la peine d’installer le nouveau système. Surtout que cette mise à jour adresse activement les vulnérabilités de sécurité qui sont activement exploitées.

Le risque d’attaque en cas d’absence d’installation

Si vous n’installez pas la nouvelle version plus tôt que tard, vous serez plus vulnérables aux attaques. Pas autant que si vous utilisiez un logiciel vraiment ancien. Mais quand même ! Les corrections sont là pour une raison, Apple ne les a pas lancées sans raison.

Disponibilité de la mise à jour et nécessité d’une connexion Wi-Fi

La mise à jour est disponible de manière standard dans les paramètres. Cette fois, elle pèse environ 730 Mo, alors n’oubliez pas de vous connecter à un réseau Wi-Fi avant de la télécharger.

iPad OS 16.6, tvOS 16.6, watchOS 9.6 et macOS 13.5 sont également disponibles

Notre entreprise préférée a également lancé une mise à jour sur le reste des iDevices, même tvOS en a profité. Et oui, cela vise à corriger les mêmes choses que sur l’iPhone. Et si, pour une raison quelconque, vous utilisez encore iOS 15, la version 15.7.X a été lancée, qui corrige également les bugs et vise à éliminer les failles de sécurité. Il en va de même pour iPadOS avec 15.7.8, macOS 12.6.8/11.7.9.