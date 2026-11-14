La caméra Xiaomi CW401 Dual garde la porte à l’image pendant qu’elle suit un visiteur

La Xiaomi Outdoor Camera CW401 Dual réunit un objectif fixe et une caméra motorisée. Le premier garde l’entrée dans le cadre pendant que la seconde suit une personne vers l’allée. Xiaomi présente le modèle sur son site international. Le prix et la date de commercialisation en France restent à confirmer.

La porte reste à l’image quand la caméra tourne

Si le portail et la porte se trouvent dans deux directions différentes, une caméra motorisée seule doit quitter l’un des deux cadrages pour voir l’autre. La CW401 Dual garde un plan fixe pendant que sa tête motorisée change de direction. Le premier objectif s’oriente à la main au moment de la pose. Le deuxième peut suivre une personne repérée dans le champ fixe ou être dirigé depuis Xiaomi Home.

Caractéristique CW401 Dual Image Deux capteurs de 3 Mpx, chacun à 2 304 × 1 296 pixels Orientation Objectif fixe réglable à la main, tête mobile jusqu’à 355° horizontalement et 95° verticalement Nuit Infrarouge et éclairage blanc pour la vision en couleur Réseau Wi-Fi 6 à 2,4 GHz ou Ethernet jusqu’à 100 Mbit/s Alimentation Filaire, séparée du câble réseau Enregistrement microSD de 16 à 256 Go ou stockage en ligne selon l’offre disponible Protection IP66 annoncée pour la caméra

Les caractéristiques documentées de la CW401 Dual distinguent le suivi des personnes et la détection des véhicules. La première fonction aide à garder un visiteur dans le cadre. La seconde peut déclencher une alerte. Le micro et le haut-parleur permettent d’échanger avec un visiteur. Une sirène et un signal lumineux complètent l’équipement.

Le détail à contrôler avant de percer le mur

Le câble Ethernet n’alimente pas la caméra. Même reliée au routeur par câble, elle exige une alimentation séparée. Vérifiez où passeront le câble et l’adaptateur. Si vous comptez utiliser le Wi-Fi, testez la réception à 2,4 GHz au point de pose. Les deux objectifs partagent le même emplacement : si un poteau masque la porte, orientez ou déplacez le support avant de le fixer.

Contrôlez aussi le cadre aux extrémités de la rotation. La CNIL rappelle qu’une caméra domestique doit garder la voie publique et les propriétés voisines hors du champ. Vérifiez le plan fixe et la course du suivi avant de l’activer.

Si vous hésitez avec la CW500 Dual, Xiaomi annonce pour celle-ci deux capteurs de 4 Mpx et du Wi-Fi double bande. Ces différences comptent si vous recherchez des détails plus fins ou disposez d’un bon réseau 5 GHz à l’endroit prévu. Pour la CW401 Dual, le prix français et les conditions de stockage en ligne restent à vérifier avant de comparer le coût complet.