Kino réunit montage, rushes et commentaires dans un espace partagé avec des agents IA. L’offre gratuite conserve des limites qu’il faut connaître.

Kino permet à Claude et à votre équipe de travailler sur le même montage vidéo

Un commentaire sur une vidéo peut devenir une consigne de montage. C’est le principe mis en avant par Kino : les rushes, la timeline et les remarques de l’équipe vivent dans le même environnement, auquel des agents comme Claude Code ou Codex peuvent participer.

Présenté par son fondateur sur Hacker News ce 4 novembre, le logiciel laisse les humains reprendre les coupes sur la timeline. L’intérêt de cette approche est de conserver un montage manipulable, plutôt que de recevoir uniquement une vidéo finale après une consigne.

Les retours arrivent directement sur la timeline

Kino décrit un circuit dans lequel une personne regarde une vidéo, laisse une remarque à un instant précis, puis le monteur ou son agent la traite. Son environnement repose sur Remotion pour rendre des éléments de montage et d’animation accessibles par le code.

Le logiciel prend aussi en charge des fichiers comme ProRes, Blackmagic RAW et RED. L’éditeur annonce des versions pour macOS, Windows et Ubuntu. Il s’agit d’une application à installer ; la lecture des liens de révision dans un navigateur ne signifie pas que l’éditeur complet y fonctionne.

Gratuit ne veut pas dire IA illimitée

La page tarifaire officielle inclut l’éditeur complet, les imports et exports illimités et la collaboration en temps réel dans l’offre gratuite. Elle prévoit cependant 100 appels d’outils MCP par semaine pour les agents personnels, ainsi que des quotas distincts pour le chat intégré et l’indexation des vidéos.

L’abonnement ou les frais de consommation du fournisseur d’IA restent séparés lorsque l’utilisateur connecte son propre compte. Les offres payantes ajoutent notamment les appels MCP illimités et les liens de révision.

Autre point à connaître avant d’importer des rushes confidentiels : Kino produit des versions allégées en 720p sauvegardées dans le cloud pour faciliter le partage. Des originaux locaux ne signifient donc pas que tout le traitement reste hors ligne.

Sources : Kino et présentation du fondateur. Une démonstration officielle montre le fonctionnement annoncé ; elle ne remplace pas un essai indépendant.

Image : Kino.