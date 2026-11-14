Kiln sur Xbox : ce jeu de poterie se joue enfin à quatre sur le même canapé

Un jeu de poterie qui obligeait à se retrouver en ligne permet désormais de jouer jusqu’à quatre dans le même salon. Dans Kiln: Reshaped, la mise à jour du 12 novembre, Double Fine a décliné son mode principal sur de petites cartes adaptées au jeu local. Un mode hors ligne permet aussi de s’entraîner pour apprendre à viser et à gérer ses réserves d’eau.

Le principe : éteindre le four adverse

Vous incarnez un personnage en poterie. Dans le nouveau mode local, deux camps cherchent à éteindre le four adverse tout en défendant le leur. Les cartes reprennent le principe du mode principal sur des terrains plus resserrés. Il faut décider quand défendre, quand retourner chercher de l’eau et à quel moment profiter d’une ouverture pour attaquer. Des bonus temporaires peuvent modifier le rapport de force.

Deux autres modes pour jouer en ligne

Dans Fire Fighter, deux équipes de quatre poursuivent un brasero mobile en flammes. Le dernier jet d’eau marque le point et la première équipe à l’éteindre cinq fois gagne. Dans Stoked, les équipes allument et défendent des foyers répartis sur la carte. Ils rapportent des points tant qu’ils restent allumés et la partie s’arrête quand une équipe atteint 100 points.

Double Fine a aussi ajouté des codes de groupe pour réunir des amis sur plusieurs plateformes. On peut chercher une partie avec jusqu’à quatre joueurs dans son groupe ou monter une partie personnalisée à huit. Sur Steam, un compte Steam peut désormais servir à se connecter. Le studio indique avoir fait fonctionner le jeu sur Steam Deck avec Proton, avec une validation officielle de compatibilité encore attendue au moment de son annonce.

La mise à jour ajoute enfin un espace photo, des poses et de nouvelles décorations. Le niveau maximal passe à 75 et la collection peut accueillir 100 poteries. Le changement le plus pratique reste le mode local : une seule console suffit pour lancer la variante conçue pour quatre personnes dans la même pièce.