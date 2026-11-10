SCSKiller prépare des shaders avant de jouer. Digital Foundry constate de vrais gains sur certains titres, mais aussi des limites de temps, de mémoire et de compatibilité.

Jeux PC : cet outil gratuit réduit certaines saccades, mais votre carte graphique ne fait pas tout

Votre jeu peut afficher une bonne moyenne d’images par seconde et se figer au premier effet spectaculaire. Une carte graphique plus puissante ne règle pas nécessairement ce problème : le pilote doit parfois préparer une partie du rendu au moment même où vous jouez. SCSKiller, un outil gratuit développé par BlueHeisenberg, cherche à déplacer ce travail avant le lancement.

Dans son analyse du 3 novembre, Digital Foundry constate des améliorations visibles dans plusieurs jeux, dont Final Fantasy VII Rebirth et RoboCop: Rogue City. Mais l’outil ne supprime pas toutes les saccades. Avant de le considérer comme un correctif universel, il faut comprendre ce qu’il prépare, ce qu’il laisse intact et ce que cette préparation peut coûter au PC.

Il prépare le rendu avant que le jeu en ait besoin

Les shaders sont de petits programmes utilisés par la carte graphique. Les jeux ne les fournissent pas sous une forme directement prête pour toutes les configurations : le pilote doit notamment assembler et compiler les éléments nécessaires à votre matériel. Si ce travail intervient pendant une action, il peut retarder l’image suivante.

SCSKiller tente de reconstituer ces ensembles à partir des fichiers du jeu et de remplir le cache du pilote à l’avance. Le jeu reste fermé pendant l’opération. À son prochain lancement, il peut retrouver des éléments déjà préparés au lieu de les compiler au premier passage.

Un enregistreur facultatif peut aussi observer une session pour identifier ce que l’analyse des fichiers n’a pas trouvé. Cette seconde méthode nécessite de jouer une première fois avant de relancer la préparation : elle n’est pas équivalente à une prise en charge complète dès l’installation.

Les gains les plus nets concernent certains blocages de première utilisation

Digital Foundry a comparé les mêmes séquences avec un cache initialement vide, en laissant d’abord s’achever la préparation intégrée aux jeux qui en possèdent une. Sa configuration associait un Ryzen 5 5600 et une RTX 4070 Ti Super, afin de mieux exposer les interruptions sur un processeur relativement modeste. Cet essai porte sur Nvidia ; il ne mesure pas les résultats sur toutes les cartes AMD.

Les comparaisons de cette vidéo permettent de distinguer une image qui tarde à être calculée d’une simple baisse de fréquence :

Dans RoboCop: Rogue City, un gel de plus de deux secondes disparaît du parcours testé. D’autres interruptions importantes sont aussi absentes, alors que de plus petits à-coups restent visibles. Dans Sand Land, la préparation réduit les blocages associés à la première apparition de certaines attaques. Final Fantasy VII Rebirth profite également d’une meilleure continuité dans les séquences examinées.

Ces observations appartiennent à l’essai de Digital Foundry. Elles n’établissent ni un gain identique sur une autre machine, ni une correction complète de ces jeux.

Pourquoi Jedi Survivor conserve ses saccades

Un arrêt d’image peut avoir plusieurs causes. Charger des éléments du décor, traverser une limite de zone ou gérer la mémoire ne se résume pas à compiler des shaders. SCSKiller ne remplace donc pas un correctif du moteur.

Dans Star Wars Jedi: Survivor, la préparation prend environ 20 à 30 minutes sur la machine d’essai, mais les interruptions reviennent presque aux mêmes endroits. Le résultat est également plus limité dans Silent Hill: Townfall. À l’inverse, The Last of Us Part I présente déjà une bonne régularité dans les zones testées grâce à sa propre préparation. Installer un outil supplémentaire n’a pas le même intérêt dans ces trois situations.

Le temps gagné en jeu se paie parfois avant le lancement

Beast of Reincarnation illustre l’autre compromis. Digital Foundry obtient des décors correctement affichés dès le chargement, mais relève presque une heure de préparation sur son Ryzen 5 5600 et environ 16 Go de cache. Sur sa configuration à 32 Go de RAM, l’utilisation totale passe d’un peu plus de 18 Go à environ 24 Go.

Ces chiffres ne sont pas une configuration minimale de SCSKiller. Ils décrivent un jeu et un essai précis. Ils montrent toutefois pourquoi il faut examiner le temps estimé, l’espace disponible et le résultat recherché avant de préparer toute une bibliothèque.

Vérifiez votre jeu et le pilote avant de vous lancer

La liste de compatibilité du projet distingue les jeux pris en charge, les couvertures partielles et ceux qui réclament un enregistrement. Un titre listé n’implique pas que tous ses shaders seront préparés ni que tous ses ralentissements disparaîtront.

Le dépôt officiel annonce Windows 10 64 bits à partir de la version 2004 ou Windows 11, avec Nvidia ou AMD : DirectX 12 est pris en charge, et DirectX 11 sur Nvidia. Les GPU Intel ne sont pas encore annoncés comme compatibles. Les résultats de la vidéo Nvidia ne doivent pas être transposés à ces autres combinaisons.

Les jeux équipés d’un système anti-triche demandent une attention particulière : le développeur ne garantit pas l’absence de sanction si l’enregistreur est utilisé. Enfin, une mise à jour du pilote peut rendre une nouvelle préparation nécessaire. Pour savoir si l’outil aide réellement votre PC, comparez le même passage et les mêmes réglages, en regardant les blocages plutôt que la seule moyenne d’images par seconde.