iPhone et Mac : Apple corrige une faille qui pouvait laisser un intrus rejoindre vos groupes iMessage

Un intrus pouvait potentiellement rejoindre une conversation de groupe iMessage et en recevoir les messages. C’est l’un des problèmes qu’Apple décrit dans les bulletins de sécurité accompagnant iOS 27.2.1, iPadOS 27.2.1 et macOS Golden Gate 27.2.1, publiés le 9 novembre. Ces versions ne se limitent donc pas à corriger de petits défauts de fonctionnement.

Les fiches détaillent aussi des vulnérabilités touchant le Bluetooth et AirPlay. Apple n’indique pas que ces failles ont été exploitées dans des attaques réelles. Leur présence dans le bulletin justifie l’installation du correctif, pas l’affirmation que votre appareil a été piraté.

Deux corrections concernent la confidentialité des groupes iMessage

Le bulletin consacré à l’iPhone et à l’iPad décrit une faille d’autorisation, référencée CVE-2026-113961. Elle pouvait permettre à un attaquant distant de rejoindre un groupe iMessage et de recevoir ses messages. Apple indique avoir renforcé la validation pour la corriger.

Un second problème, CVE-2026-113960, concernait une personne effectivement ajoutée à un groupe : elle pouvait accéder à des messages envoyés avant son arrivée. Il s’agit d’un scénario différent. La première vulnérabilité concerne l’entrée d’un intrus ; la seconde porte sur les limites de l’historique accessible à un nouveau membre.

Ces descriptions ne signifient pas que n’importe qui pouvait lire tous les échanges de tous les iPhone. Le bulletin identifie des conditions d’attaque et un défaut corrigé, sans présenter une compromission générale du service.

Bluetooth et AirPlay : la proximité change le scénario

Le bulletin de macOS 27.2.1 recense les mêmes deux références liées à Messages. Il mentionne également des corrections permettant d’empêcher un appareil Bluetooth malveillant d’établir un appairage sans interaction et de rétablir des contrôles sur les tentatives de code.

Pour certaines failles, l’attaquant devait être à portée Bluetooth ; pour une autre concernant AirPlay, il devait se trouver sur le même réseau. Ce ne sont donc pas les mêmes conditions que l’attaque distante décrite pour iMessage. La distinction permet de comprendre le risque sans transformer chaque connexion sans fil en menace certaine.

Apple corrige aussi une corruption de mémoire accessible à proximité. Le document ne permet pas d’affirmer que l’ensemble de ces problèmes pouvait être enchaîné pour prendre le contrôle complet d’un appareil : un tel scénario demanderait des preuves supplémentaires.

Mettre à jour le téléphone ne met pas automatiquement le Mac à jour

Pour l’iPhone, iOS 27.2.1 concerne les iPhone 11 et modèles ultérieurs. Les iPad compatibles sont précisés dans le bulletin : notamment les iPad mini à partir de la sixième génération et les iPad Air à partir de la quatrième. Il faut vérifier la version réellement installée, pas seulement avoir vu passer l’annonce.

Sur le Mac, ouvrez Réglages Système > Général > Mise à jour logicielle. La procédure française d’Apple rappelle que l’outil ne propose que les logiciels compatibles avec la machine. Une mise à jour corrective et un changement de version majeure de macOS ne sont pas la même opération.

Un utilisateur qui consulte Messages sur son téléphone, sa tablette et son ordinateur doit donc contrôler chacun de ces appareils. Installer le correctif sur l’un ne prouve pas que les autres disposent déjà des protections documentées par Apple.