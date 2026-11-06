iPhone en France : 4 différences à connaître, du chargeur USB-C à Siri AI

Le même iPhone peut offrir des fonctions différentes selon le pays où vous l’utilisez. En France, on peut installer certaines apps hors de l’App Store et choisir davantage d’apps par défaut. En revanche, Siri AI est disponible en français avec iOS 27.2, mais reste indisponible sur iPhone dans l’Union européenne, selon Apple. Voici ce que ces différences changent au quotidien.

1. L’USB-C permet de partager le même chargeur

L’iPhone 15 a remplacé le port Lightning par l’USB-C en 2023. La règle européenne du chargeur commun s’applique aux téléphones commercialisés dans l’UE depuis le 28 décembre 2024. Si vous avez déjà un câble USB-C adapté et un chargeur compatible pour un autre appareil, vous pouvez les réutiliser. Un ancien iPhone équipé de Lightning conserve son port. Commission européenne

2. Certaines apps s’installent hors de l’App Store

Dans l’UE, Apple permet d’installer des apps depuis des boutiques alternatives ou, dans certains cas, directement depuis le site de leur développeur. Il faut notamment que la région du compte Apple soit réglée sur un pays de l’UE et que l’utilisateur se trouve dans l’UE. Avant un achat, repérez qui gère le remboursement ou l’abonnement : selon le mode de paiement, il faudra parfois passer par la boutique ou le développeur. Assistance Apple

3. Vous pouvez choisir quelles apps ouvrent les liens ou assurent la navigation

Ouvrez Réglages → Apps → Apps par défaut. Le menu permet de sélectionner une app compatible pour différentes actions. Par exemple, choisir un autre navigateur change l’app qui ouvre les liens web. Si votre app n’apparaît pas dans une catégorie, vérifiez qu’elle est à jour et qu’elle prend en charge ce rôle. Guide iPhone

4. Siri AI parle français, mais sa disponibilité dépend aussi du pays

La mise à jour iOS 27.2 étend la bêta de Siri AI à plusieurs langues, dont le français. Apple indique toutefois que ce nouvel assistant reste indisponible dans l’UE sur iPhone, iPad et Apple Watch. Les autres fonctions d’Apple Intelligence ont leurs propres conditions. Si vous installez iOS 27.2 en France, ne vous attendez donc pas à voir apparaître le nouveau Siri simplement parce que votre appareil et votre assistant sont réglés en français. Apple n’a pas donné de date d’arrivée sur iPhone dans l’UE dans cette annonce. Annonce Apple du 26 octobre