iPhone Duo : votre écran reste noir ? Le bon geste dépend de l’écran qui répond encore

Quand un écran de l’iPhone Duo reste noir, Apple prévoit deux procédures. Si l’autre écran fonctionne encore, vous pouvez redémarrer depuis le Centre de contrôle. Si les deux restent noirs, il faut passer par les boutons physiques.

Un seul écran reste noir

Sur l’écran qui fonctionne, ouvrez le Centre de contrôle. Maintenez le bouton d’alimentation en haut à droite jusqu’à sentir une vibration, puis faites glisser le curseur d’extinction. Pour rallumer l’iPhone, maintenez le bouton latéral jusqu’à l’apparition du logo Apple.

Les deux écrans restent noirs

Tentez un redémarrage forcé. L’ordre des boutons compte.

Appuyez brièvement sur le bouton de volume le plus proche du bouton latéral, puis relâchez-le. Appuyez brièvement sur l’autre bouton de volume, puis relâchez-le. Maintenez le bouton latéral jusqu’au logo Apple. Cela peut prendre une dizaine de secondes.

Si le logo ne s’affiche pas, laissez l’iPhone branché une heure avant de réessayer. Si une icône de batterie faible apparaît, vérifiez le câble et le chargeur, puis laissez-le branché au moins 30 minutes ou jusqu’au démarrage.

Si l’iPhone reste éteint après la charge et le redémarrage forcé, Apple recommande de demander une intervention. Si le problème revient, notez quel écran est touché et quand il s’éteint, par exemple à l’ouverture du téléphone ou juste après la sortie de veille. Ces détails aideront l’assistance à orienter le diagnostic.

La fiche d’Apple, publiée le 23 octobre, décrit la procédure de dépannage. Elle ne précise ni la cause ni la fréquence de ce symptôme. Assistance Apple France