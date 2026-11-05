iPhone Duo : deux personnes peuvent rejoindre FaceTime, chacune sur son écran

Duo FaceTime permet à une personne proche d’utiliser l’écran extérieur pendant que vous gardez l’écran intérieur. Le réglage se trouve dans les commandes de l’appel.

À deux devant un téléphone, un appel vidéo tourne vite au partage du même petit cadre. Sur l’iPhone Duo, Duo FaceTime permet d’utiliser les deux écrans : vous restez devant l’écran intérieur et la personne à côté de vous participe depuis l’écran extérieur, avec sa propre vue.

Ce fonctionnement est décrit dans le guide officiel Apple et repris dans un tutoriel MacRumors du 4 novembre. Ce n’est pas une fonction annoncée pour la première fois aujourd’hui : l’intérêt est de savoir où l’activer pendant un appel de groupe.

Le bouton se trouve dans le menu de l’appel

Dépliez l’iPhone Duo, puis démarrez ou rejoignez un appel vidéo FaceTime de groupe. Touchez l’écran pour faire apparaître les commandes. Ouvrez le bouton Plus, représenté par trois points, puis sélectionnez Duo FaceTime.

L’appel s’affiche alors sur les écrans intérieur et extérieur. Le téléphone utilise la caméra frontale Center Stage et la caméra FaceTime située sous l’écran, afin de donner une vue à chaque côté.

La différence est concrète pour une conversation à plusieurs : la personne proche n’a plus à se pencher derrière vous pour apparaître dans votre cadre, et vous n’avez plus à lui passer continuellement le téléphone. Les deux participants locaux partagent toujours le même appareil.

À distinguer de Dual Capture

Les noms se ressemblent, mais l’usage n’est pas identique. Dual Capture partage deux vues de caméra, par exemple votre visage et ce que vous montrez avec la caméra arrière. Duo FaceTime sert à faire participer une autre personne au moyen de l’écran extérieur.

Si Dual Capture est déjà actif, Apple indique que le bouton d’options de l’écran extérieur est directement visible dans les commandes. Il peut remplacer le passage par le menu Plus pour accéder à la fonction.

Le bon point de départ reste donc un appel FaceTime sur le Duo déplié. Il ne s’agit ni d’un réglage à chercher dans l’application Appareil photo, ni d’une fonction qui transforme tous les iPhone en téléphones à double écran.

Image : illustration.