iPhone Duo 2 : une fuite relie sa future charnière au nouveau MacBook Pro tactile

La prochaine charnière d’un iPhone pliable pourrait avoir un lien avec les travaux d’Apple sur le MacBook Pro tactile. C’est l’affirmation de Fixed Focus Digital , relayée le 28 octobre par MacRumors. La fuite concerne les futurs iPhone Duo, dont une deuxième génération, sans décrire une pièce finale ni un mécanisme confirmé par Apple.

La prochaine charnière d’un iPhone pliable pourrait avoir un lien avec les travaux d’Apple sur le MacBook Pro tactile. C’est l’affirmation de Fixed Focus Digital, relayée le 28 octobre par MacRumors. La fuite concerne les futurs iPhone Duo, dont une deuxième génération, sans décrire une pièce finale ni un mécanisme confirmé par Apple.

Un lien d’ingénierie ne prouve pas une charnière identique

Dans le reportage de MacRumors, le leaker rapproche des améliorations du MacBook Pro de changements envisagés pour les deuxième et troisième générations de Duo. Son message ne donne pas de dessin technique permettant d’en déduire la forme, l’angle de maintien ou la résistance du futur téléphone.

Le rapprochement est intéressant parce que le contact avec un écran impose des contraintes mécaniques. Sur un ordinateur tactile, la stabilité de l’écran lors du contact fait partie des contraintes à résoudre. Un smartphone pliable doit, lui, accompagner l’ouverture et la fermeture d’une dalle flexible. Ces problèmes partagent un domaine d’ingénierie, mais pas nécessairement la même solution matérielle.

Le confort de pliage ne se résume pas à une pièce

Pour l’utilisateur, la charnière se remarque dans plusieurs situations : ouvrir le téléphone, le maintenir partiellement déplié ou le poser pour consulter un contenu. Il faudrait des informations précises sur le produit final pour juger ces usages. L’existence d’un chantier supposé ne permet pas de promettre une ouverture plus douce ou un écran sans pli.

De même, une autre rumeur sur la taille d’un futur écran ne doit pas être ajoutée comme si elle décrivait ce même mécanisme. Relier deux informations indépendantes peut produire une fiche technique séduisante, mais imaginaire. À ce stade, l’identité de la pièce et les performances restent inconnues.

Pour la génération actuelle, les questions sont déjà concrètes, notamment le coût de réparation de l’écran du Duo. Elles ne se résolvent pas avec une rumeur concernant un futur modèle.

Cette fuite ne change pas le matériel du Duo actuel

Un propriétaire du premier iPhone Duo ne reçoit pas une nouvelle charnière par mise à jour d’iOS. Et pour un achat aujourd’hui, la décision porte sur l’appareil disponible : son ergonomie, son écran, sa prise en charge et les conditions de réparation. Une génération future ne peut pas servir de garantie sur le comportement du modèle présent.

La piste vaut donc comme premier indice de développement, avec un auteur identifié. Elle ne constitue ni l’annonce de l’iPhone Duo 2 ni la preuve d’une correction appliquée aux appareils déjà vendus. Le prochain élément décisif serait une description matérielle suffisamment précise pour expliquer ce qui change réellement dans la manière de plier et d’utiliser le téléphone.