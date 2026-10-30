GTA 6 : la musique originale de Justice sortira en album le 11 décembre

La musique de GTA 6 aura aussi sa vie en dehors du jeu. Rockstar annonce Grand Theft Auto VI: Original Score pour le 11 décembre , avec une partition signée Justice. L’album est prévu en streaming, en CD et en vinyle. Le nouvel extrait « Pusher », avec Gesaffelstein, accompagne cette annonce du 29 octobre.

La musique de GTA 6 aura aussi sa vie en dehors du jeu. Rockstar annonce Grand Theft Auto VI: Original Score pour le 11 décembre, avec une partition signée Justice. L’album est prévu en streaming, en CD et en vinyle. Le nouvel extrait « Pusher », avec Gesaffelstein, accompagne cette annonce du 29 octobre.

Une partition qui accompagne le joueur, pas seulement une playlist

Dans son annonce officielle, Rockstar décrit une musique adaptative, conçue pour suivre les différentes façons de parcourir Vice City et Leonida au fil de l’histoire de Jason et Lucia. Le duo français formé par Gaspard Augé et Xavier de Rosnay signe cet ensemble.

La distinction avec les radios est essentielle. La partition accompagne les situations et leur progression ; les stations du jeu proposent une autre forme de sélection musicale. Acheter l’album de la musique originale ne revient donc pas à récupérer toutes les chansons entendues à la radio pendant une partie.

Justice accompagnait déjà la bande-annonce de lancement de GTA 6. La nouveauté est ici la publication de la partition sous forme d’album, avec son calendrier et ses formats.

Trente titres annoncés et un nouvel extrait à écouter

Rockstar indique 30 titres pour l’album, avec des bonus numériques présents dans les différentes éditions. « Flower in a Hurricane », entendu dans la bande-annonce de lancement, figure dans la sélection, tout comme « Pusher ». Le nombre annoncé par l’éditeur constitue ici le repère à retenir, plutôt qu’un décompte différent apparu sur une fiche anticipée.

Pour écouter l’extrait ou trouver les liens de précommande, la page Rockstar rassemble les accès officiels. Elle présente notamment une édition triple vinyle transparent en quantité limitée. Aucun prix français n’est établi dans les éléments examinés ici ; mieux vaut consulter le vendeur et les frais applicables avant de comparer les éditions.

Le streaming et l’objet physique répondent à deux envies différentes

Pour découvrir la musique, l’écoute en ligne permet de se concentrer sur les morceaux sans choisir immédiatement un objet de collection. Le CD ou le vinyle intéresseront davantage ceux qui veulent conserver une édition physique. Le format d’écoute ne dit rien, à lui seul, de la qualité de l’ensemble ni de sa place dans une partie.

Une musique adaptative et un album proposent aussi deux expériences différentes : dans le jeu, le déroulement répond aux événements ; à l’écoute, les morceaux suivent un ordre fixe. Il faudra entendre cette version complète pour juger comment elle fonctionne loin de l’action. Menow ne prétend pas avoir écouté les titres encore inédits.

Pour les amateurs français de Justice, l’annonce offre un rendez-vous précis et un premier aperçu supplémentaire. Pour les joueurs, elle confirme surtout que la musique de GTA 6 se répartit entre plusieurs ensembles : la partition originale mérite sa propre écoute, sans être confondue avec les radios de Leonida.