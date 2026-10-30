Vos photos retouchées disparaissent de WhatsApp ? Google Photos reçoit un correctif

Vous venez de recadrer une photo dans Google Photos, mais impossible de la retrouver lorsque WhatsApp ou Telegram vous demande quelle image joindre. Un correctif arrive pour ce bug déroutant sur Android. La photo absente du sélecteur n’était pas nécessairement supprimée : elle pouvait rester visible dans Google Photos tout en devenant inaccessible depuis une…

Vous venez de recadrer une photo dans Google Photos, mais impossible de la retrouver lorsque WhatsApp ou Telegram vous demande quelle image joindre. Un correctif arrive pour ce bug déroutant sur Android. La photo absente du sélecteur n’était pas nécessairement supprimée : elle pouvait rester visible dans Google Photos tout en devenant inaccessible depuis une autre application.

Le correctif est repéré dans les versions 7.97 et 7.98

9to5Google rapporte le 29 octobre qu’Artem Russakovskii, le propriétaire d’APKMirror, situe la correction dans Google Photos 7.97. Le média indique avoir vérifié que le comportement ne se reproduisait plus dans la version 7.98. Il s’agit de leurs observations, pas d’un test effectué par Menow.

Le problème concernait des images dont les modifications étaient enregistrées sur l’original. Un contournement consistait à sauvegarder la retouche en tant que copie. Le reportage ne donne pas de cause technique définitive : il serait prématuré d’attribuer l’incident à un composant précis d’Android ou de WhatsApp.

Vérifiez d’abord où l’image manque réellement

Avant toute suppression, comparez les deux situations. La photo est-elle encore visible et ouvrable dans Google Photos ? Manque-t-elle seulement au moment de la joindre dans une autre application ? Cette observation permet de décrire le problème sans conclure trop vite à une perte de fichier.

Une image absente d’une liste et une image effacée ne se dépannent pas de la même façon. Pour le lecteur, c’est le principal enseignement de cet incident : multiplier les suppressions ou vider sa galerie ne constitue pas une réponse à un défaut de visibilité après retouche.

Un essai sur une image sans importance suffit pour contrôler

Consultez le Play Store et installez la mise à jour de Google Photos si elle est proposée. Choisissez une image de test sans valeur particulière et appliquez une retouche simple. Ouvrez le sélecteur d’images de votre application de messagerie pour voir si le résultat apparaît. Si le défaut continue, notez la version de Photos et le nom de l’application de destination.

Ce petit essai évite de risquer un original important pour vérifier une correction. La fonction d’enregistrement en copie reste également utile lorsque l’on veut préserver la photographie initiale, indépendamment du bug.

Enfin, tous les problèmes récents de Google Photos ne sont pas identiques. Le blocage de certains boutons après retouche avait fait l’objet d’une correction annoncée en septembre. Le nouveau signalement porte ici sur les images invisibles aux autres applications : c’est ce symptôme précis qu’il faut surveiller après la mise à jour.