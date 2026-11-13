iPhone Duo 2 Plus : Apple testerait un pliable plus large pour 2027

Une fuite évoque un deuxième format pour l’iPhone pliable. Selon le compte TheGalox_, Apple travaillerait sur une version plus large que l’iPhone Duo actuel, avec 2027 comme horizon possible. Le nom iPhone Duo 2 Plus circule, mais aucune dimension ni appellation commerciale n’est confirmée.

Plus large fermé, ou plus grand une fois déplié ?

L’iPhone Duo actuel possède un écran extérieur de 5,4 pouces et un écran intérieur de 7,6 pouces. Un boîtier plus large pourrait laisser davantage de place au clavier sur l’écran extérieur. À l’intérieur, le gain dépendrait du rapport entre largeur et hauteur. Deux dalles de même diagonale peuvent offrir des surfaces très différentes à une vidéo ou à deux applications côte à côte.

Une largeur accrue a aussi un effet très concret sur la prise en main : le pouce doit parcourir une distance plus grande pour atteindre l’autre bord. Le poids, l’épaisseur une fois fermé et la forme des bords peuvent accentuer ou compenser cette différence. La fuite ne permet pas de trancher.

Ce qu’il faut attendre avant de décider

Pour un achat en France, il manque encore une annonce Apple, le prix et la disponibilité. Si c’est le confort de frappe qui vous fait hésiter, essayez d’abord le modèle actuel fermé avec le clavier affiché. Pour le multitâche, ouvrez les deux applications que vous utilisez le plus. Vous saurez alors si c’est la largeur, la taille du texte ou le comportement des applications qui vous limite.