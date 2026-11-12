iPhone : cinq réglages à vérifier avant un vol ou un appel frauduleux

Votre iPhone peut demander une vérification supplémentaire si quelqu’un connaît votre code, cacher le contenu des notifications et rester localisable dans certaines conditions. Ces cinq réglages se vérifient avant d’en avoir besoin. Certains changent aussi votre usage quotidien, en particulier le filtrage des appels et les commandes accessibles sur l’écran verrouillé.

1. Activez la protection en cas de vol

Dans Réglages → Face ID et code ou Touch ID et code, ouvrez Protection en cas de vol de l’appareil. Cette protection exige Face ID ou Touch ID pour certaines actions sensibles. Selon le réglage et le lieu, des modifications importantes peuvent aussi demander un délai d’une heure et une seconde authentification. Apple explique les conditions et l’option permettant de toujours appliquer le délai dans son guide de protection en cas de vol.

2. Préparez Localiser

Dans les réglages de votre compte Apple, ouvrez Localiser → Localiser mon iPhone. Vérifiez le réseau Localiser et l’envoi de la dernière position. Le réseau peut aider à retrouver un appareil hors connexion ou, sur certains modèles et dans certaines conditions, après extinction. L’envoi de la dernière position est une fonction distincte. Essayez d’accéder à Localiser depuis un autre appareil que vous contrôlez.

3. Cachez les aperçus des notifications

Dans Réglages → Notifications → Afficher les aperçus, choisissez l’affichage lorsque l’iPhone est déverrouillé, ou réglez seulement les applications sensibles. Cela évite qu’un message ou un code de validation s’affiche en clair sur un écran verrouillé. Vérifiez ensuite en vous envoyant un message.

4. Choisissez ce qui reste accessible écran verrouillé

Dans les réglages de Face ID ou Touch ID et du code, examinez les options autorisées en mode verrouillé. Désactiver l’accès au Centre de contrôle depuis cet écran oblige à déverrouiller l’iPhone avant d’utiliser ses commandes. Choisissez selon vos habitudes, notamment si vous vous servez souvent de ces raccourcis.

5. Filtrez les appels inconnus selon vos besoins

Dans les réglages de l’application Téléphone, vérifiez les options de filtrage Apple. Un filtre strict peut aussi intercepter un livreur, un médecin ou un autre numéro légitime. Pour un appel qui se présente comme votre banque, raccrochez et utilisez le numéro de l’application ou de votre carte. La fonction de détection bancaire mentionnée par iTechua ne constitue pas un réglage général dont l’accès serait confirmé en France.