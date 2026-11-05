Alerte de logiciel espion sur iPhone : comment vérifier si elle vient vraiment d’Apple

Une nouvelle vague d’alertes cible des utilisateurs dans 99 pays. Apple détaille comment reconnaître un avertissement authentique et où demander de l’aide.

Des destinataires ont reçu fin octobre une nouvelle notification Apple les avertissant d’un possible ciblage par logiciel espion mercenaire. Le texte de l’alerte consulté par The Record mentionne 99 pays. Ce nombre décrit l’étendue de l’envoi. Il ne donne ni le nombre de personnes concernées ni la liste des pays. Enquête du 2 novembre

Passer directement par son compte Apple

En cas de doute, le geste le plus simple consiste à ouvrir soi-même account.apple.com dans son navigateur et à s’y connecter. Apple indique qu’une notification authentique apparaît en haut de la page du compte. Elle peut également s’afficher directement sur l’iPhone et être envoyée par e-mail.

Apple précise que ces avertissements ne demandent jamais de suivre un lien, d’ouvrir une pièce jointe, d’installer un profil ou de communiquer un mot de passe ou un code de validation. Une demande de ce type mérite d’être vérifiée indépendamment du nom affiché comme expéditeur. Consignes Apple

Une alerte authentique mérite un accompagnement spécialisé

Apple recommande de chercher l’aide d’experts, par exemple auprès de la ligne d’assistance d’Access Now, et d’envisager le mode Isolement si le risque le justifie. Il limite certains usages pour réduire la surface d’attaque. La vague d’août décrite par Menow et celle de fin octobre sont distinctes. Recommandations Apple · Précédente vague documentée par Menow

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