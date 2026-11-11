iPhone Air 2 et iPhone 18 : les maquettes montrent deux caméras sur l’Air et aucun changement sur le 18

Des maquettes présentées comme celles de l’iPhone Air 2 et de l’iPhone 18 montrent deux approches. Le premier ajouterait une seconde caméra à l’arrière et pourrait s’affiner, tandis que le second conserverait le dessin de l’iPhone 17. Apple n’a pas confirmé les images.

Ce que les deux ouvertures de l’Air laissent envisager

Une seconde caméra permettrait d’ajouter une autre focale. Si la piste de l’ultra grand-angle se confirme, le bénéfice serait tangible pour cadrer un groupe à l’intérieur ou prendre un bâtiment avec peu de recul. Une maquette montre cependant l’emplacement des ouvertures, pas les capteurs ni les fonctions du téléphone.

Un iPhone 18 familier de l’extérieur

Les éléments visibles reprennent la disposition générale du modèle précédent. Un dessin extérieur similaire laisse place à des évolutions internes, notamment sur la puce ou l’écran. La piste d’un lancement au printemps 2027 reste une rumeur. Aucun prix ni calendrier de vente français n’est établi.