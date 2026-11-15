iPhone 20 Pro : une vidéo montre un verre incurvé sur quatre côtés, que prouve-t-elle ?

Une vidéo publiée par Ice Universe le 14 novembre montre une plaque de verre présentée comme liée à un futur iPhone 20 Pro. Le détail est visible sur la pièce : le verre semble s’arrondir sur les quatre côtés. L’identité du composant et son lien avec un produit Apple commercialisé restent à établir.

Ce que l’on peut lire dans la forme du verre

Ice Universe présente la pièce comme un verre de façade. Un verre incurvé peut recouvrir une dalle qui reste plane sur la majeure partie de sa surface. La forme des bords ne suffit donc pas à établir que les pixels se prolongent sur les côtés, que les bordures d’écran disparaissent ou que certaines commandes changent de place.

Dans la vidéo, regardez le reflet lorsque la main incline la pièce. Il aide à distinguer le profil du verre sur les bords et dans les coins.

Other smartphone brands: “We JUST finished switching from curved screens to flat displays, and now you're bringing curved screens back?!



Apple, you're so damn annoying!” pic.twitter.com/4GLjfLNtEY — Ice Universe (@UniverseIce) November 14, 2026

Si le lecteur ne s’affiche pas, voir la vidéo originale d’Ice Universe sur X.

Les indices qu’il faudrait pour identifier une vraie évolution

Une image du bloc assemblé et allumé permettrait de distinguer les pixels actifs sous la courbure du cadre qui les entoure. Une référence de pièce fiable ou un document de fabrication corroboré aiderait aussi à déterminer si le verre correspond à un prototype ou à un produit destiné à la vente. Même dans ce second cas, il faudrait encore connaître l’épaisseur du châssis et la compatibilité avec les accessoires avant d’en tirer des conséquences à l’achat.

Le seul constat visuel concerne donc la géométrie d’une pièce montrée en vidéo. Les informations sur la dalle, les capteurs et le nom définitif du téléphone restent à confirmer.