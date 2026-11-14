iPhone 20 Pro : dix changements se dessinent, mais le plus spectaculaire reste incertain

L’iPhone de son vingtième anniversaire pourrait changer bien davantage que son bloc photo. Le dossier de rumeurs actualisé le 10 novembre réunit dix pistes pour un modèle attendu à l’automne 2027, souvent appelé iPhone 20 Pro. Mais la plus spectaculaire, un écran sans aucune découpe visible, reste aussi l’une des plus difficiles à concrétiser.

Apple n’a annoncé ni ce nom ni ces caractéristiques. Il faut lire cet ensemble comme plusieurs projets rapportés au fil des mois, et non comme une fiche technique validée. Certains scénarios se contredisent déjà.

Les dix pistes du dossier et ce qui reste à prouver

Piste évoquée État des informations Verre incurvé sur quatre côtés Design rapporté, pas dévoilé par Apple OLED CoE plus fin et efficace Calendrier contesté : 2029 est aussi évoqué Face ID et caméra sous l’écran Tests supposés, autre découpe encore possible Boutons sans mouvement mécanique Fuite attribuée à Instant Digital Nouvelle génération de modem Apple Projet rapporté, débits inconnus Capteur photo Apple avec LOFIC Prototype évoqué, aucune image comparative Puce A21 Pro en 2 nm Évolution attendue, pas présentée Batterie à anode de silicium Technologie explorée, autonomie inconnue Mémoire DRAM empilée Évaluation rapportée, configuration inconnue Deux formats de 6,41 et 6,96 pouces Diagonales attribuées à Digital Chat Station

Un écran sans interruption, mais pas encore sans compromis

Les informations attribuées à Digital Chat Station évoquent deux diagonales de 6,41 et 6,96 pouces. Le verre se prolongerait sur les quatre côtés pour rendre le cadre moins visible. Cela ne signifie pas que la structure métallique disparaîtrait physiquement : l’effet recherché concerne d’abord l’apparence du téléphone.

La disparition de la découpe demanderait de placer Face ID et la caméra avant sous l’écran. Or une autre configuration avec une petite ouverture serait également testée. La qualité des selfies et la capacité des capteurs à fonctionner à travers la dalle peuvent imposer un compromis. Un concept au verre parfaitement continu ne prouve donc pas le design final.

Autre incertitude : la technologie OLED CoE, qui remplace le polariseur par des filtres de couleur. Elle laisserait passer davantage de lumière, mais UBI Research situe son arrivée sur les iPhone Pro en 2029. La compter parmi les améliorations garanties de 2027 serait prématuré.

Des commandes et un appareil photo repensés

Les boutons pourraient réagir à la pression sans déplacement mécanique, avec une vibration reproduisant la sensation du clic. Cette rumeur attribuée à Instant Digital concerne les commandes latérales, le volume, Action et la commande photo. Un tel système avait déjà été évoqué pour d’anciens iPhone sans finalement apparaître.

Autre chantier : un capteur photo conçu par Apple. La technologie LOFIC permettrait de mieux préserver les zones très lumineuses sans sacrifier les ombres, utile devant une fenêtre ou au soleil. Les informations disponibles parlent de développement et de prototype : elles ne permettent pas de promettre un résultat photographique mesuré.

Des projets accumulés, pas dix révélations de dernière minute

Le récapitulatif du 10 novembre rassemble ces dix pistes, dont certaines circulent depuis 2025. Il ne révèle pas une fiche définitive. Une batterie au silicium pourrait stocker davantage d’énergie pour un volume donné, sans garantir une journée d’autonomie supplémentaire. Aucun prix français ni engagement commercial d’Apple ne permet encore de conseiller un achat sur cette base.

Si l’écran sans découpe attend, que pourrait-on quand même voir ?

Un écran incurvé sur quatre côtés et une caméra frontale cachée sous la dalle répondent à deux problèmes différents. Le premier change l’aspect des bords. Le second exige de laisser passer assez de lumière à travers l’écran pour préserver les selfies, tout en intégrant les capteurs nécessaires au déverrouillage. Apple pourrait donc modifier le pourtour de l’écran tout en conservant une ouverture visible. Le visuel d’ouverture juxtapose l’iPhone X et un concept du modèle anniversaire. Apple n’a présenté aucun iPhone 20 Pro.