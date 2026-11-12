iPhone 18 : une fuite évoque 4 430 mAh, mais toutes les versions pourraient ne pas en profiter

Une batterie de 4 430 mAh est évoquée pour l’iPhone 18 standard. Le chiffre vient de schémas attribués au leaker Fixed Focus Digital, dont AppleInsider a détaillé les annotations. Au 12 novembre, Apple n’a confirmé ni cette capacité ni les caractéristiques de l’iPhone 18 standard. Et même dans la fuite, les 4 430 mAh se situent en haut d’une fourchette.

Deux capacités selon la version ?

Pour l’iPhone 18, le document rapporté indique 3 671 à 4 430 mAh. Pour l’iPhone 18e, il avance 4 005 à 4 430 mAh. Ces chiffres suggèrent que deux variantes pourraient atteindre la même capacité maximale. Les schémas ne permettent toutefois pas d’attribuer chaque valeur à un pays ou à une référence commerciale.

Une explication avancée tient au tiroir de la carte SIM. Sur un appareil conçu uniquement pour l’eSIM, l’espace libéré peut servir à loger une batterie plus grande. Il reste à vérifier comment Apple aménagera ses appareils et si les versions françaises auront la même configuration que celles vendues ailleurs. Le chiffre de 4 430 mAh ne suffit donc pas pour décider d’attendre l’iPhone 18 en France.

Une batterie plus grande ne donne pas le nombre d’heures gagnées

Les mAh mesurent une capacité électrique. Pour connaître l’autonomie, il faut aussi savoir ce que l’écran, le modem et la puce consomment. Un téléphone qui filme longtemps ou partage sa connexion peut solliciter sa batterie très différemment du même modèle utilisé pour lire ou écouter de la musique.

Une puce A20 gravée en 2 nm est également évoquée pour le modèle standard. À ce stade, les gains de consommation et de performances restent des hypothèses. Les mesures publiées par Apple pour les iPhone 18 Pro et Pro Max concernent ces appareils, équipés de la puce A20 Pro. Elles ne permettent pas d’estimer l’autonomie du futur modèle standard.

Qu’attendre avant de prendre une décision ?

Si votre priorité est l’autonomie, attendez la fiche du modèle vendu en France et des essais réalisés sur cette version. C’est la combinaison des deux qui permettra de savoir si le gain vaut le changement de téléphone. Le printemps 2027 circule comme fenêtre de lancement pour l’iPhone 18 standard, sans calendrier officiel d’Apple.

Photo de couverture : iPhone 18 Pro, modèle déjà commercialisé.