iPhone 18 : un capteur Samsung pourrait expliquer pourquoi le modèle standard se fait attendre

Apple a présenté les iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre, tandis que l’iPhone 18 standard manque toujours à l’appel. Une enquête de la publication japonaise Semiconportal, relayée par PhoneArena, avance une explication liée à la photo. Apple aurait attendu que Samsung puisse produire suffisamment de capteurs. La marque n’a confirmé ni ce motif ni une date pour le modèle standard.

Le visuel montre un iPhone de la gamme Pro. Le design de l’iPhone 18 standard reste à confirmer.

Le calendrier des capteurs serait au cœur du décalage

D’après les informations rapportées, Samsung aurait commencé à produire des prototypes au printemps 2026, avec une fabrication en série prévue à l’automne. Le démarrage d’une ligne de production et le moment où elle livre assez de composants pour un lancement mondial sont deux étapes distinctes. Si l’iPhone 18 standard dépend de ce nouveau capteur, attendre un stock suffisant expliquerait pourquoi il ne serait pas sorti en même temps que les Pro.

Apple avait bien annoncé dès août 2025 une collaboration avec Samsung dans son usine d’Austin, au Texas. Le communiqué évoquait un nouveau procédé de fabrication de puces et des bénéfices pour des produits Apple, dont l’iPhone. Il ne désignait ni l’iPhone 18 standard ni une caméra précise.

Ce que Sony a réellement dit sur ses capteurs

Lors de la présentation de ses résultats le 5 novembre, Sony a indiqué qu’un client avait décalé le lancement de certains smartphones attendus en septembre, ce qui change la répartition des livraisons de capteurs dans l’année. Le groupe a aussi expliqué qu’il se préparait à voir ses clients diversifier leurs fournisseurs. Le compte rendu ne nomme pas Apple et ne dit pas que Samsung aurait causé le décalage. Ces deux déclarations éclairent le contexte industriel sans confirmer l’enquête.

Ce que cela change si vous comptiez attendre l’iPhone 18

La pression sur les prix de la mémoire peut peser sur le coût d’un téléphone. Le calendrier de qualification d’un nouveau capteur est une autre question. Les deux contraintes peuvent coexister et aucune annonce d’Apple ne permet de les départager. Le recours à un second fournisseur peut aussi donner à Apple davantage de souplesse, sans indiquer combien le téléphone coûtera en France.

Le printemps 2027 reste la fenêtre évoquée par plusieurs analystes. Counterpoint estime que les livraisons des dalles des modèles standard commenceraient en janvier. C’est un repère industriel, pas une date de vente. Pour la photo, il faudra attendre la fiche technique et des essais comparables. Le nom du fournisseur ne permet pas à lui seul de déduire la qualité en basse lumière, la rapidité de la mise au point ou le traitement des couleurs.