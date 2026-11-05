iPhone 18 Pro ou Pixel 11 Pro : lequel permet de changer le style après la photo ?

Vous prenez un portrait en noir et blanc et vous voulez finalement le garder en couleur. Sur l’iPhone 18 Pro, les Styles photographiques permettent de changer d’avis après la prise de vue, à condition d’avoir utilisé le bon format. Sur le Pixel 11 Pro, le rendu choisi avec Camera Looks fait partie de l’image enregistrée. C’est la différence qui ressort de l’essai publié le 4 novembre par Android Authority.

Sur l’iPhone, vérifiez le format avant de prendre la photo

Dans l’app Appareil photo, ouvrez Styles pour prévisualiser le rendu. Selon le style, vous pouvez ajuster la couleur, les tons ou l’intensité avant de déclencher. Pour modifier ensuite ce réglage dans Photos, Apple indique de choisir Réglages → Appareil photo → Formats → Haute efficacité.

Sur une photo compatible, ouvrez Modifier → Styles pour essayer un autre rendu. Les iPhone 18 Pro et Pro Max proposent aussi un réglage de la texture avec certaines caméras, dont la principale, l’ultra grand-angle et la caméra avant. Voir les réglages dans le guide Apple.

Le Pixel fixe le rendu au déclenchement

Les Camera Looks de Google permettent de prévisualiser un style et de photographier avec ce rendu. Dans l’essai du Pixel 11 Pro, il reste intégré à la photo enregistrée. Vous pouvez toujours retoucher le cliché, mais vous ne disposez pas du même réglage indépendant pour remplacer le style choisi. Google propose aussi les Camera Looks sur le Pixel 11 Pro XL. Voir l’aide de Google.

Pour une scène que vous pouvez refaire, deux déclenchements avec deux rendus suffisent. Pour un portrait pris sur le vif, la possibilité de modifier le style après coup évite d’avoir à choisir dans le viseur. Voir les exemples comparatifs de Dhruv Bhutani chez Android Authority.